Gozan una breve estancia en París, mi hija con su consorte y mi nieto, quien a sus recién cumplidos 17 años descubre la sutil fragancia de la Ciudad del Amor. Le contaba al delfín Jorge Alfredo, anterior a su visita, el concepto galo del goce de la vida.

La 'Joie de Vivre', va más allá de la traducción literal del francés: alegría de vivir. El decir, se utiliza para expresar la pasión de vivir, sentir y experimentar. Es aquello que nos motiva a levantarnos de la cama en la mañana. Una filosofía de vida que se basa en aceptar la vida "telle qu'elle est" (tal como es) con todo lo que ello conlleva. Lo bueno, lo malo y lo intermedio. Así que el lema viene a definir, de cierta manera, que no hay que estresarse tanto, de hecho, el modus vivendi de los franceses.

Una de las particularidades de la capital francesa, visitada por 30 millones de turistas anualmente, va más allá de las visitas de rigor a sus sitios icónicos como la torre Eiffel, el museo del Louvre y el Arco del Triunfo. Se golosean las costumbres locales y su muy particular gastronomía.

Esta semana gozamos de la particular visita de una prestigiosa abogada de Santafé de Bogotá, ya retirada, dedicada a las inversiones particulares y de sus selectos clientes. Se hospeda en el Hotel Riu de calle 50, desde donde me confiesa caminar como camello para conocer, saborear, degustar la capital istmeña.

Sus impresiones les trituré posterior a nuestra entrevista para visualizar este periodo que pudiésemos calificar de antesala a la luz al final del túnel de la pandemia, desde el punto de vista de una amable visitante de la capital colombiana quien se expresa a calzón quitado, sin tapujos ni las sutilezas que caracterizan a los jurisperitos.

Ante todo, le mencioné en tono jocoso, la mitad de los panameños somos abogados y la otra mitad "brokers". ¿Qué me quiere decir con brokers?, contestó curiosa. Recordé que el lingo particular de los canaleros quedó por siempre impactado por el siglo de ocupación norteamericana. Broker es un corredor de bienes raíces. Con o sin licencia, con o sin residencia, con o sin escrúpulos. Y bueno, añadí, aquello del amor por las leyes es algo muy particular de los panameños, jamás he visto tanto abogado en una aldea.

Ya roto el hielo y entrando en confianza, la letrada me intima que está pensando en mudarse a Panamá, inicialmente por temporada, pero posiblemente a tiempo completo, posteriormente.

Y es que hay que ver que vivir en Bogotá se ha convertido en una pesadilla para muchos. Los "trancones" son muchísimo peores que nuestros tranques. La seguridad ciudadana se ve impactada a tal punto que es normal para profesionales y personas de clases pudientes vivir entre autos blindados y guardaespaldas. El peso colombiano baila al son de la cumbia, va y viene sin definición final. En la relación de amor y odio con los gringos, estos nos legaron su moneda, aun bastante estable en un mundo que se retuerce a diario en inseguridad financiera (si no, pregúntele a un argentino).

Pero más que todo, aquel fenómeno de las grandes ciudades del siglo XXI, convertidas en cárceles de concreto, y Bogotá, con más de 7 millones de habitantes, no escapa al fenómeno de deshumanización del homo sapiens. Por ello, aunque los istmeños nos quejemos tanto de todo, que parece más un hobby que una realidad, tomamos nota que los visitantes ven con cariño las buenas costumbres, por ejemplo de un raspadero que conversa afablemente con su clientela, mientras dispensa el raspa'o con o sin miel y con una o dos tandas de leche condensada, según el gusto de su cliente.

Esa 'joie de vivre' del panameño, tan particular de los costeños y caribeños, fascina, deleita, enamora y cautiva al turista. Entonces, no gimoteemos tanto.

