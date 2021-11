La muerte civilizada

Como suele decirse, en el argot popular, toda moneda tiene dos caras: el anverso y el reverso. Sirva lo anterior, con carácter preambular, para resaltar que no tengo ninguna duda a como tampoco abriga en mi espíritu ninguna incertidumbre para comprender, cuestión que comparto con ustedes, que frente a este inusitado evento que estamos viviendo, en Panamá y en el mundo entero, de obligar, por parte de las autoridades, a la población a vacunarse contra la Covid/19, incluidos los niños a partir de los 5 años, hay algo mucho más de fondo, algo oculto que, me atrevería asegurar, que ni los propios gobiernos saben qué es ni comprenden, pero que tampoco nada hacen para saber qué esta sucediendo, tal vez lo sospechan, pero siguen, obedientemente, todo lo que dictan los poderes de las Big Pharma y la OMS, con la complicidad mediática, esto es, el apoyo de los medios de comunicación que se han sumado al discurso irracional del "vacúnate".

Primero, al mundo entero, a la población mundial, tras la declaratoria de la pandemia de la Covid-19, se le sembró el terror potenciado a los grados del pánico. La población fue aterrorizaba y atemorizada.

Se le dijo que la muerte estaba tocando a la puerta de su hogar, de su alma. Luego de año y medio de pandemia, hoy, la población mundial despertó de esa pesadilla para darse cuenta que en lugar de "pandemia" lo que se dio y se sigue dando en una auténtica "plandemia", todo preconcebido y programado por quienes se creen los dueños del mundo y de nuestras vidas. Los fines son diabólicos, satánicos. Reducir la población mundial y para ello se están valiendo de la denominada medicina sintética. Esto es que las sopistas vacunas no tienen componentes naturales sino sintéticos y eso es lo que se le está inyectando a la población. Cuenteros.

Ahora los propios gendarmes de las vacunas en Panamá han salido a decir que luego de transcurridos seis meses las vacunas pierden su eficacia y que se requiere la tercera dosis. El Gobierno Nacional, creyendo en esta asesoría de quienes tienen intereses puestos en las Big Pharma, ha corrido a comprar millones de dosis y, más recientemente, la "tercera dosis", sin darse cuenta que ya la población no cree en estas "vacunas".

¿Cuánto dinero hemos botado o malversado comprando un producto vacunal que no tiene garantías de nada y cuya eficacia, cada día que transcurre, es puesta en tela de duda? Hoy podemos entender que la pandemia no era verdad y que miles y millones de personas murieron por descuido y porque también las autoridades de salud de los países, su personal médico, y entre ellos los propios doctores, se llenaron también de pánico, terror y miedo.

Aún, en la actualidad, hay médicos que no atienden al paciente que va en búsqueda de sus servicios y estos primero los interrogan: ¿Usted se vacunó?. O como sucedió esta semana en La Chorrera, donde una humilde señora va a atenderse con el médico y este le dice: ¿Tiene usted la vacuna?, y ella, muy sinceramente, le respondió que no. El médico le dijo entonces: "No puede estar aquí, vaya y siéntese allá afuera del consultorio en las escaleras".

Me llama la atención que en nuestro suelo han salido personas afectadas por el hitlerismo y que, al parecer, llevan el símbolo nazi en sus mentes cual ferrete que se le pone a una vaca, pues han expresado, sin tapujo alguno, ofensivo a la razón, a la dignidad humana, a la cristiandad, que hay que encerrar y aislar a los no vacunados. Por poco han de pedir cárcel para nosotros.

Cuando aquí se hablaba de que el "80% de la población meta estaba vacunada", muchos creyeron, pero ahora nos dicen que hablaban era de una "población neta". Es decir, ni siquiera un 55 por ciento de la población ha sido vacunada.

Ahora se entiende el apuro y la corredera por vacunación, ¿aun en niños? La presión que tiene el gobierno, desde esta élite de poder y gendarmería económica mundial, ha de ser grande. Pero se requiere caracterizarse ante esas presiones y actuar con independencia de criterios y salir a defender a la población.

Insisto, tenemos que unirnos, hagamos la resistencia. Esto realmente es satánico y diabólico. Los cristianos tenemos que orar más, buscar más el rostro de Dios, porque Dios no desamparará a su pueblo ni a los que en él confían.

No es mentira que no poca gente está muriendo. Unos por infartos, derrames, trombosis, cánceres, etc., pero llama la atención que eran personas saludables y qué casualidad que mueren luego de inocularse. Es la muerte civilizada, ya no son cámaras de gases. Oremos: Dios bendiga a la Patria!

Abogado.