La nueva generación de políticos en Panamá

Cada generación enfrenta el desafío de heredar un mundo en constante cambio, pero también tiene el poder de transformarlo. Iniciar en la arena política, más que una elección personal, es un compromiso profundo con el futuro de nuestro país. Motivado por la creencia fundamental de que la política es el camino para generar un cambio real y significativo en nuestra sociedad, mi decisión de involucrarme, no es sólo un paso personal, sino un llamado a todos los jóvenes panameños, porque nos llegó el momento de ser arquitectos activos de nuestro destino.

Desde afuera, es sencillo criticar las decisiones y las acciones, pero la verdadera transformación sólo se logra cuando nos involucramos y tomamos acción. Panamá nos necesita a todos, especialmente a la nueva generación, para alzar la voz y contribuir al cambio que queremos ver. La política no es un juego de espectadores; es un terreno activo donde nuestras voces, ideas y pasiones, pueden dar forma al rumbo de nuestra nación, por lo que requiere participación directa. Enfrentar los retos del país no se logra desde las gradas, sino desde el corazón mismo de la toma de decisiones.

TAMBIÉN DEL AUTOR: El contrato inconstitucional que desnudó realidad política

En política no existen los espacios vacíos. Si no nos involucramos, esos espacios serán ocupados por los mismos actores de siempre, esos dinosaurios políticos que continuarán definiendo nuestro presente y futuro. Este no es un llamado a la política tradicional, sino a una nueva forma de entenderla, si verdaderamente buscamos romper el ciclo. La nueva generación política tiene el poder de cambiar la narrativa del país. La juventud representa la fuerza necesaria para impulsar políticas visionarias que beneficien a todos los panameños, construyendo puentes, tendiendo manos y colaborando para el bien común.

La motivación no es simplemente ocupar cargos, sino cambiar paradigmas. Totalmente convencido de que una nueva generación tiene el poder de transformar la narrativa del país y la fuerza necesaria para impulsar políticas visionarias que beneficien a todos los panameños. Debemos demostrar que la política puede ser un vehículo para el servicio genuino. Los dinosaurios políticos han tenido oportunidades más que suficientes para hacer cosas buenas por nuestro país. Si no lo han hecho hasta ahora, es momento de que se echen a un lado, dando espacio a una nueva generación comprometida con resultados tangibles y progreso genuino, y que no quiere que los mismos de siempre sigan definiendo nuestro futuro.

Somos una voz que puede desafiar las estructuras obsoletas y aportar ideas innovadoras, y nuestro objetivo no es solo ganar elecciones, sino construir un Panamá más justo y próspero. La política es para aquellos que tienen el coraje de soñar y la determinación de actuar. Cada esfuerzo, por pequeño que sea, si se da con humildad y determinación, contribuirá al cambio que deseamos ver en nuestra nación. Juntos, construiremos un futuro que refleje la esperanza y el progreso que Panamá merece.