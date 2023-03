La plenitud en Dios en Cristo: No a la Agenda 2030

Qué bueno es saber que hemos creído en un Dios excelso, grandioso, misericordioso, moroso, perdonador, reconciliador, dadivoso, inconmensurable, infinito, creador, Padre Eterno, Dios de Paz, Santo y Puro, inmarcesible, Señor de toda luz, Él es la Luz, Dios de Pactos. Las palabras en el diccionario, de toda lengua o idioma, no bastarían ni para describirlo ni para definirlo. No en vano Descartes, refiriéndose a Dios, expresó que, filosóficamente, es la Res Extensa: de la cual se puede expresar la mínima comprensión y la máxima extensión; contrario a la Res Mínima: ser de mínima extensión y de máxima comprensión. Aunque a Dios se le conoce a través de Jesús, como dijera su Santísimo Hijo, "Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo" (Mateo 11:27).

En Descartes la sustancia es aquello que no tiene necesidad más que de sí mismo para existir. Por ello Dios es la Sustancia Infinita (Res Infinita) y que existe por sí misma y es el undamento de las otras sustancias o realidades. Por ello, Pablo Apóstol señaló que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se ven entendidas por la creación del mundo y por las cosas que son hechas, para que no haya excusa" (Romanos 1:20).

Quien quiera llamarse ateo o que no cree en Dios, en algunas versiones de la Biblia, se sostiene que "no tienen excusa", pues por medio de lo creado se prueba, plenamente, la existencia misma de Dios. Nadie, en lo absoluto, podrá ar gumentar que no sabía si Dios existía o no. no hay justificación ni argumentación que valga o que exima.

También en Descartes el pensamiento o sustancia finita pensante (Res Cogitans) tiene su fundamento en Dios, si bien ésta es una realidad independiente del mundo físico (Cuerpo).

El mundo físico o sustancia finita (Res Extensa) también tiene su fundamento en Dios, si bien es una realidad independiente del pensamiento. No obstante, en la Biblia encontramos que somos creación de Dios, Alma y Cuerpo, Espíritu y Materia, pues Dios nos ha creado y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos.

En el Salmo 100:3, versión Reina Valera, se nos dice que: "Reconoced que Jehová es Dios; Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado". Por ello Jesús ordena que: "Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento" (Marcos 12:30).

Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Dios Trino es: 1. Dios Roí: El Dios que me ve; Dios Elyom: Dios Altísimo; Dios Sama: el Dios que está aquí; Elohim: Dios es nuestra fortaleza; Dios YHWH: Yo Soy el que Soy; Jireh: Dios es mi Proveedor; Jehová Nissi: Dios es mi estandarte, mi Bandera; Jehová Shalom: Dios es mi Paz; Jehová Rafa: Mi Sanador; Jehová Sabaot: El Señor de los Ejércitos; Dios Rohí: El Pastor que me ve; Shadai: el Todopoderoso; el Adonai: Mi Señor.

Dios es todo, no podemos estar fuera de Él ni estar sin Él. Dependemos de él. Todo aquel que cree en Dios sabe que Dios es nuestro oxígeno, nuestra tierra, nuestra vida, nuestra morada, nuestro pronto refugio y auxilio.

Los malos no prevalecerán y no contenderá el Espíritu de Dios para siempre con el hombre, por ello en este Tiempo de Gracia, que estamos y vivimos bajo la Gracia del Señor, sirvamos y honremos al Creador y defendamos la Fe con denuedo e hidalguía saliendo al paso, para combatir, todo mal. Estamos del lado de Dios.

En consecuencia: Digamos NO a los objetivos de la Agenda 20/30; no a la educación sexual de nuestros niños que, dicho sea con tono mayor, de educación nada tiene, al contrario, es una perversa sexualización de nuestros niños y niñas; perdición total para nuestros jóvenes, para nueros muchachos.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Oponernos a todo mal es nuestra misión y el mandato divino, predicando con denuedo las verdades de Aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable: Jesús! En 1 de Pedro, Capitulo 2, Versículo 9, leemos así: “Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de Aquél que los llamó de las tinieblas a su Luz admirable”.