Las consecuencias de las pequeñas cosas

Pensar en grande, soñar hasta el infinito cuesta lo mismo que hacerlo en pequeño, más lo importante es estar siempre enfocado en la constancia cuya perseverancia y el debido hábito es lo que nos hará llegar con éxito a la meta.

El principio es hacer lo que nos gusta con ánimo y pasión, logrando eficiencia y teniendo como premisa el creer en lo que se hace, trátese de lo que trate, ya sea como emprendedor de una nueva idea o proyecto, buscar ayudar al planeta a través de voluntariado, vender la idea de un mejor país, o trabajar para los más necesitados como una forma de retribuir lo afortunados que somos de estar sanos y con ganas.

Por otro lado, si nos vamos al plano administrativo ya sea en lo privado o público, las acciones que como lideres ejerzamos mostrando coherencia en nuestros hábitos y costumbres y haciéndonos nosotros mismos las preguntas que nos lleven a comprobar si nuestras actitudes y aptitudes son el verdadero reflejo de nosotros, con convencimiento y sinceridad podremos estar ante una situación donde nos sintamos capaces de planificar y resolver los problemas de nuestras organizaciones sean estas de carácter empresarial o gubernamental.

Los líderes deben estar allí, siempre presentes, escuchando y promoviendo que las mejores ideas fluyan y prosperen, sin esperar adulaciones. Una disciplina constante, seria y consecuente será un ingrediente de éxito seguro para la empresa a llevarse a cabo.

No se puede hacer nada bien si no creemos que lo podemos hacer bien, no más o menos o a ver qué pasa, a ver cómo nos va. Hay que creer que podemos, allí estriba la fuerza del convencimiento de que es posible llegar con metas y objetivos claros. Lo que no podemos es estar vendiendo sueños imposibles o postergando acciones necesarias. Las torres de babel caen ya que los cimientos no son sostenibles y no desarrollan credibilidad.

Hay que fomentar la fuerza del buen hábito para que todos nos convenzamos de que con cada una de nuestras acciones se va construyendo cada uno de los peldaños necesario para lograr una mejor nación, un mejor país. Debemos motivar estos hábitos y costumbres que ayuden a ir cimentando lo que a la postre nos llevara a cosechar frutos. Con esta misma fuerza debemos combatir los malos hábitos, de manera que estos no carcoman nuestras familias y sociedad ya que la mentira y la pereza de hoy serán la miseria de mañana.

Cuando nos levantamos cada mañana vemos un nuevo día lleno de retos, como llevar el pan, como satisfacer nuestras necesidades más también debemos ofrecernos en cómo podemos ayudar cuando quepa en nosotros hacerlo. Así tendremos una vida mejor vivida. Para seguir adelante y cumplir compromisos con nosotros mismos debemos estar muy atentos a no estar simplemente escuchando lo que la gente dice, también se debe investigar lo que la gente piensa ya que nuestra inteligencia superior nos hace indescifrables, impredecibles siendo que cada uno tiene un pensamiento diferente, mas como sociedad hay necesidades colectivas que tenemos que buscar solucionar.

La suma de todas y cada unas de las cosas que hagamos por pequeñas que puedan parecer será la fórmula que llevara al éxito de todos nuestras metas y objetivos. Esta suma de pequeños actos cuando los sumamos es una fuerza más poderosa que la suma de todas las acciones trabajadas individualmente.

Juntemos nuestras buenas acciones, dejemos de lado lo que nos desune y de verdad convoquemos a nuestros mejores mujeres y hombres cuyo objeto y visión sea la mejora integral de una sociedad inclusiva y prospera.