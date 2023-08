Las PASO en Argentina el 13-8-2023

Las siglas PASO significa: Primarias (antes de las generales), Abiertas (todo el mundo vota ese día por quien le da la gana porque no es una elección excluyente o por partido político. Fue creada por Néstor Kirchner en el 2009. Una amalgama Franco-americana.

Hay un solo padrón electoral y no distingue la membresía de partidos políticos. Simultáneas (porque hay una sola elección al mismo tiempo para todo el mundo y no varias como en Panamá que lo hacen por partido partidos políticos) y Obligatorias (porque si pero nunca amonestan a los no participantes -50 pesos es la multa-) y este año se realizaron el domingo 13 de agosto último pasado. Varios millones se quedaron en sus casas y no votaron.

Hace años sugerimos al TEP que se mire en ese espejo y tal vez ahorren dinero. Deberían estudiarlo para ir rompiendo paradigmas antiguos del Virreinato local e ir pasando a una democracia más cristalina y moderna, dado los cambios climáticos y las transiciones energéticas del siglo XXI.

Esta elección primaria argentina es más universal, más republicana y más democrática. La panameña es más un concurso de belleza, menos republicana y más sectaria, y además sin segunda vuelta. No tiene ni son ni ton y son muy aburridas. Se parecen a una carrera de caballos o a un carnaval de pueblo. No ayudan a la Ciencias Políticas.

Bueno la política y las carreras de caballos en Panamá siempre han ido de la mano, pues siendo el deporte de los reyes, es obvio que seamos como una monarquia o un virreinato. ¿No fue en Juan Franco que asesinaron al último presidente panameño en 1955? Bueno allí está la prueba fehaciente del espíritu de los políticos panameños.

Las PASO son los comicios que se realizan antes de las elecciones generales a 2 vueltas, que este año son el domingo 22 de octubre próximo en toda la Argentina, y la realización de una segunda vuelta en noviembre 2023 si ningún candidato alcanza el 45 % de los votos o más de 10 puntos de diferencia si supera el 40 %.

Estas primarias argentina son más democráticas, las panameñas son primarias a espejismos y sectarias. Es un gasto inútil del dinero del contribuyente tal como lo están haciendo.

Las últimas pasos legislativas tuvieron lugar en el 2021. En Argentina votan todos los años para algo pero constitucionalmente cada dos años.

Tratemos de explicar este entuerto muy argentino.

I-Hay 72 Senadores Nacionales en todo el país, cada dos años se reelige un tercio del Senado o sea 24 senadores en 8 provincias pues hay 24 provincias en Argentina. Por consiguiente 3 senadores por provincia (promedio no verificado). En esto se parecen a los ingleses ("reglas de tenis") en esta fórmula, a pesar de las "Falkland".

Ese año (2021) se eligieron senadores solo en Catamarca, Córdoba, Corriente, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. Quedaron casi empates.

II-Hay 257 Diputados/as Nacionales en todo el país, cada dos años se reeligen 130 diputados/as, o sea 257 diputados/as en 24 provincias Argentina. Por consiguiente 10.71 diputado/a por provincia. Argentina tiene 44 millones de habitantes. Lo que equivale a decir que escogen un diputado/a por cada 171,206 habitantes. En Panamá hay un diputado/a por cada 56,000 habitantes. Más de 3 veces menos de habitantes en Panamá que en Argentina. Hay que darle más trabajo a los diputados panameños, reduciendo el número de curules, al estilo argentino o costarricense que tiene 57 diputados/as, o sea 15 menos que Panamá y ellos están pensando reducir ese número aún más.

¿Es qué los diputados/as panameños/as son perezosos/as? Hay que analizar ese tema.

Si homologáramos el status argentino al panameño sólo necesitaríamos 24 diputados/as en Panamá.

En Argentina hay un diputado(a) por cada 10,817 kilómetros2 y en Panamá un diputado(a) por cada 1,083 kilómetros cuadrados. Panamá es el país de las maravillas.

Con esta cifras y después de haber estudiado a Tocqueville, Voltaire, Duverger y otros, podemos decir que Panamá es un virreinato y Argentina es más una República, porque en Argentina un diputado asume mucho más habitantes, territorio y responsabilidades por la tercera parte de la paga del diputado/a panameño/a. Panamá huele a monarquia. Argentina huele más a República, insistimos en ese aspecto.

En las elecciones del 13-8-23 esto fue lo que ocurrió: El Peronismo secuestró los guarismos de las elecciones generales. A las 22:45 PM de Argentina la página web de la Cámara Electoral, a sabiendas a todas voces que el 70% de los votos ya habían sido tabulados. No hubo resultados oficiales. Una vergüenza.

El Secretario encargado de la Presidencia apareció en un estado dudoso a dictar las cifras, dándole un tono indecoroso a tan digna ocasión popular. Muy deslucido.

Las encuestas se vuelven a equivocar. El pueblo les miente y se burlan de los encuestadores. Van a tener que encuestar con un detector de mentiras.

Javier "BATACAZO" Milei se convierte en la "vedette" por ser el candidato individual más votado. Representó la bandera de la discordia, el "voto bronca irracional juvenil", del descontento y del castigo al Peronismo y oficialismo. Una tercera fuerza tipo "Alka Seltzer" sin neuronas, solo con "bulles". La tragedia argentina es qué tal vez ese voto emocional que huele a juerga tropical no es subsistente. Sin futuro. (40% del patrón es irracional).

El ballotage podría ser entre Milei y Bullrich dejando a los Peronistas arrinconados en una esquina con un Know-Out. Pero los argentinos/as son indescifrables y emotivos.

PASO presidencial: Participación ayer 69%. (2019 fue 76.4%). Abstención 31% (la más alta desde el 2009 cuando se iniciaron las PASO), -[¿Un juego de Cristina?]- en (2019 fue 23.6%). La Provincia de Buenos Aires pesa el 37% del total.

Las PASO es hoy en día un voto castigo, es como una primera vuelta en Francia, en donde N. Kirchner se inspiró para este modo de escrutinio viejo de 14 años solamente en Argentina.

En las elecciones generales (octubre 22,2023) el votante se va por el voto útil.

Alberto Fernández votó solito. Como perro perdido en fiesta y sin mujer. Ella votó más tarde vestida de viuda negra en funeral, con lentes de sol en una tarde morosa y gelatinosa de CABA.

Los cargos a Presidente/a en las diversas listas.

La derecha fue dividida como en Panamá: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Con el 96% escrutado en esta capilla venció: Patricia Bullrich 16.99% y Rodríguez Larreta 11.27%. (28.26%). No llegaron al piso del 30% mínimo. Están en problema como el PP.

El Peronismo llevó también dos candidatos igual que el Torrijismo aquí en Panamá (Carrizo/Torrijos), tales que el actual ministro de Economía Sergio Massa y Jean Grabois.

En esta catedral venció: Sergio Massa 21.34% y Juan Grabois 5.84%. (27.18%).

Y una tercera opción (que terminó primero en la encuesta de carne y hueso) es Javier Milei, el Ross Perrot o Pedro Castillo de la Argentina con 30.15%. Él quiere dolarizar la economía argentina. Su VP es Victoria Villarruel. Pero se puede desinflar en octubre., aunque ganó en 16 provincias. O tal vez Macri trate de recuperarlo. ¿Será como el PP y Vox? No será muy fácil.

El triunfo de Milei nos hace pensar a la elección de Pedro Castillo en Perú, que nadie lo vio llegar. Aunque allá llegó y se fue muy rápidamente.

Anoche en su discurso Patricia Bullrich le coqueteó abiertamente a Milei. Nos hizo pensar a Valery Pécresse cuando invitó a su contrincante y asociados al podio. Al final habló Macri. Apareció como un “Conciliador”.

Milei se autodenomina liberal pero atacó a las castas políticas clásicas, corruptas y demacradas. Un discurso de barricada. Nos hizo pensar en un Boric aunque obvio más inteligente y académico. Histrionico e irónico nos recordó a Zelensky. Y tiene los mismo colores de Juan Carlos Varela (morado). Con todos estos atributos Argentina puede terminar como Perú el 24-12-24. Dijo que tendrá 8 senadores de 24 y 35 diputados de 130 con el 30% de votos alcanzados.

Aseguró ganarle a la “casta” en la primera vuelta del 22-10-23. Bastante pretencioso.

El único que ganó en el Peronismo fue el Cristinismo con Axel Kicilloff (36.37%) en la provincia de Buenos Aires. Pero Grindetti y Santilli piensan arrebatarle el triunfo a Axel y Cristina.

El gobierno al final dio la cara. Sus discursos fueron muy optimistas. No dan el brazo a torcer. Piensan que pueden subir la loma a pesar de la medalla de bronce que les dio el pueblo argentino, por ser el peor resultado del Peronismo en muchas décadas. Han puesto al país y al partido mismo en una gran bancarrota. No les será fácil “remonter la pente”

Finalmente Massa dijo que falta el segundo tiempo, el alargue y los penales. Que estos a penas comienza y que harán como Néstor Kirchner invitar a los radicales, a los argentinos independientes seducidos por el método inclusivo que es el Peronismo.

Los argentinos/as “vienen de los barcos” dijo Alberto Fernández, si asumimos que los argentinos/as son como los españoles, catalanes, vascos, andaluces y gallegos, entonces puede ocurrir lo mismo que el 23 de julio pasado en su madre patria, que el muerto revive, porque así son esos pueblos muy emotivos y muy pocos neuronales, entonces nadie ha ganado nada aún. Todo está por lograrse en los próximos sesenta días.

