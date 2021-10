Las penurias de los jubilados no se resuelven con actos de magia

Hace unos días veía un reportaje sobre las penurias que viven a diario nuestros jubilados y pensionados para sobrevivir con las pensiones que reciben de la Caja de Seguro Social. Creo que el reportaje fue enfocado de una manera errónea, porque se concentró en las quejas de los afectados sobre el poco dinero que reciben.

Hay que tener claro que la CSS no puede darle a este grupo lo que no tiene, o lo que el jubilado no cotizó durante su vida productiva. No se puede pretender cotizar sobre salario mínimo y después esperar que la CSS le brinde una pensión por encima de esa cantidad.

Esos actos de magia financiera no existen. Considero que el reportaje debió enfocarse sobre lo que el Estado puede y tiene que hacer por ellos. Por ejemplo, hay que acabar con el desabastecimiento de medicinas de la CSS, romper de una vez por todas con la mafia de comercializadores de medicamentos que abusan del pueblo con altos precios, garantizar que se cumplan todas las normas que benefician a jubilados y pensionados, e implementar políticas de Estado para beneficiar a este sector.

La situación económica de la Caja es preocupante, de allí el diálogo que se realiza para encontrar fórmulas que garanticen su supervivencia. No hay que perder el foco del problema, la CSS es de todos y todos tenemos la obligación de velar por su salud financiera.

