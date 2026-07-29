Las pequeñas acciones que destruyen un país

Cuando pensamos en los problemas que enfrenta un país, solemos dirigir la mirada hacia temas como la economía, la corrupción, la inseguridad o las decisiones de quienes gobiernan. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar que el deterioro de una sociedad también puede comenzar con pequeñas acciones, repetidas una y otra vez por miles de personas.

Ningún país se deteriora únicamente por los grandes escándalos. También lo hace cuando normalizamos conductas que afectan la convivencia y el respeto por lo público. Tirar basura en la calle, estacionarse donde no corresponde, irrespetar una fila, hacer ruido sin considerar a los demás o dañar espacios que pertenecen a todos pueden parecer faltas menores, pero cuando se repiten tantas veces, se convierten en costumbre y terminan definiendo una cultura.

Muchas de estas acciones se justifican con frases como "solo será esta vez", "todo el mundo lo hace" o "eso no le hace daño a nadie". Sin embargo, esa forma de pensar es precisamente la que debilita el sentido de responsabilidad colectiva. Lo que parece insignificante cuando lo hace una persona deja de serlo cuando miles actúan de la misma manera.

Una sociedad fuerte no se construye únicamente a partir de grandes decisiones. También se fortalece cuando sus ciudadanos comprenden que el bienestar común depende de pequeños gestos cotidianos. Respetar las normas, cuidar los espacios públicos, ser puntuales, tratar con cortesía a los demás o cumplir la palabra son acciones sencillas que, acumuladas, generan confianza y mejoran la convivencia.

Muchas veces esperamos cambios profundos mientras mantenemos hábitos que van en dirección contraria. Queremos ciudades más limpias, pero no siempre cuidamos el entorno. Exigimos mayor respeto, pero con frecuencia olvidamos practicarlo. Aspiramos a instituciones más sólidas, pero en ocasiones justificamos conductas que, aunque parezcan menores, contribuyen al desorden que tanto criticamos.

Cambiar la cultura de un país no ocurre de un día para otro. Es un proceso que requiere constancia, ejemplo y la voluntad de entender que cada acción individual tiene un impacto colectivo. Ninguna transformación será sostenible si no comienza también por nosotros.

Porque al final, los grandes problemas no siempre nacen de grandes decisiones. Muchas veces comienzan con pequeñas acciones que dejamos de corregir y terminamos considerando normales.