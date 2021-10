La propiedad privada es sagrada, eso es un tema que no tiene discusión. No importa cuál sea tu clase social o tu nivel educativo; desde niños, todos aprendemos (o la gran mayoría) que lo ajeno se respeta, que no se debe tomar lo que no es de uno y que en caso de hacerlo eres un ladrón, vándalo o maleante, que no existe derecho en el mundo, ni excusa posible para justificar dicho acto.

Escribo estas líneas directas sobre la propiedad privada, porque días atrás tuve la oportunidad de leer en varias redes sociales, a algunos usuarios justificar la invasión de tierras por parte de los precaristas del asentamiento informal de “Tierra Prometida” en La Chorrera.

Algunos alegaban en defensa de los invasores, que por cierto, para el momento de su desalojo contaban con tres años ahí; que la vivienda es un derecho humano, concepto que en parte comparto y apoyo, pero que no me permite por ningún pensamiento justificar la invasión de tierras, para honrar lo que ellos consideran un derecho adquirido de la vida.

Creo que estos ciudadanos, muchos con residencias en otros lugares, buscan obtener algún beneficio por estas tierras que han desalojado y considero que el Estado panameño debe crear políticas serias y responsables para apoyar, mediante créditos, a todo aquel panameño que no tenga un techo donde vivir, pero que la solución a ese problema no puede justificar el irrespeto a la propiedad privada, que como Estado es un factor diferenciador de algunos países cercanos que han desviado su camino a la locura y directo a la pobreza, por la vía llamada socialismo.

Como si fuera poco, el día lunes vimos las imágenes de cómo un grupo de estos precaristas violentaba y dañaba parte del Hospital Nicolás A. Solano; los volvimos a ver invadiendo, pero ahora un hospital. A quienes no vimos fueron a los defensores de las RRSS ahora justificar los daños al hospital principal de La Chorrera.

Es injustificable la invasión a algún terreno. Panamá tiene un histórico en este tema, que lamentablemente para algunos inversionistas, propietarios y el Estado, ha resultado en pérdidas y esto no debe repetirse nunca más en nuestra historia.

Los precaristas ahora se han convertido en prácticamente una asociación que busca (invadiendo propiedad privada) obtener beneficios mediante el bloqueo de carreteras nacionales, destrucción de propiedades, entre otras acciones. Están organizados y actúan a nivel nacional, dando a entender que cualquiera tiene el derecho de irrespetar la ley.

Necesitamos un Estado que garantice a cada ciudadano o inversionista en este país, que será vigilante de proteger el derecho a la propiedad y este mensaje debe ser contundente, sin medias tintas y sin populismo.

Súmate por un país de propietarios, que se respete la propiedad privada, que se respete lo tuyo y lo mío, lo del Estado, lo de todos.

No más invasiones.

