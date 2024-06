Los zánganos que nos han gobernado

La colmena humana es una alusión al poema de Bernard de Mandeville, "la fábula de las abejas". El argumento central de Mandeville era que las sociedades con las instituciones adecuadas pueden florecer incluso cuando los individuos que viven en ellas actúan mal.

…..tales eran las bendiciones de aquel Estado: sus pecados colaboraban para hacerle grande; y la virtud, que en la política había aprendido mil astucias, por la feliz influencia de ésta hizo migas con el vicio; y desde entonces aun el peor de la multitud, algo hacía por el bien común…

Mendeville escribió Las Murmuraciones de la Colmena en 1705 y se sorprendería como los zánganos en Panamá, mediante alegalidades (conductas que no pueden penalizarse por que están en un gris, en una línea entre lo ilegal y lo legal) se han perpetuado en el poder.

Los zánganos que se posicionaron en las juntas directivas son miembros de una aristocracia política criolla que determina la asignación de recursos clave en salud a las abejas obreras y por ende las tienen sin válvulas cardíacas, insumos médicos-quirúrgicos ni medicamentos. Son tan cínicos éstos zánganos, que ellos piensan volver a dirigir la mesa #38 de diálogo para rescatar la Seguridad Social.

La colmena humana podría haber logrado una salud sostenida si su población no hubiera sido olvidada debido a la corrupción crónica de los eternos diputados que mandan en la Junta Directiva.

El mal estado del bienestar panameño parece crear un número cada vez mayor de eternos diputados dependientes a los que las abejas obreras tenemos que mantener. Asimismo, emplea a un gran número de abejorros solo para transferir recursos de las obreras a los diputados zánganos por medio de deuda pública.

Debemos rescatar el programa Invalidez, vejez y muerte (IVM) de la seguridad social, pero los actuales miembros de la directiva son representantes de un gobierno que culminó con un 6% de aprobación y que durante la crisis de los últimos años mostraron una actitud dubitativa, que pensaban en que era "mejor no hacer nada" y ocultaban información para tapar las culpas y negligencias del abejorro General que imposibilitaba tratar el problema adecuadamente.

No existió una "cultura de la crisis" de salvar la plata de las jubilaciones y la junta era consciente de los riesgos asociados de su omisión y de las consecuencias que culminaron en la pérdida de grado de inversión como lo había establecido Fitch Ratings.

En las protestas de la ley minera hubo marchas a la casa del gobiernito en Paitilla, y debemos evitar futuras protestas cerca de las casas de los ex directores y miembros de junta directiva de la Caja que dejaron morir el programa IVM; y ni siquiera pensar en volver a seleccionar a ex directores de la Caja y ex miembros de la Junta, que han sido más bien parte del problema que la solución.

La reputación y credibilidad de la búsqueda de la plata de las jubilaciones estarán en juego y solo quitando a los dirigentes que han tenido un pésimo funcionamiento en salvaguardar la plata que nos descuentan obligatoriamente cada quincena podremos venderle a la población un compromiso de cambio.

No se le puede pedir sacrificios a la población en el tema de las jubilaciones si no hay miembros con solvencia moral en una junta directiva que no es coherente (correspondencia entre lo que es y lo que parece ser) y que él único éxito con el cual cuentan es habernos hechos perder la plata en sus dietas.

Cuando el ámbito de la junta directiva ha perdido credibilidad, el rigor, la buena administración y el beneficio de lo razonable ante el pueblo, no tiene la reputación para pedir volver al sistema solidario, medidas paramétricas o sacrificios.

¡Hay que fumigar los zánganos de la Junta Directiva, para que la colmena tenga esperanzas!

