Macrón con menos aprobación que Cortizo

Siempre hemos tenido una gran admiración y respeto por el pueblo francés. Tuvimos la dicha de conocer sus intimidades durante nuestras largas varias estadías en el Gran Hexágono de Europa.

Trascendentalmente nos ocurrió algo curioso antes de aterrizar en ese país galo.

El domingo 16 de marzo de 1968 asistiendo a un almuerzo para degustar el mejor "aguado de gallina" con cebiche de concha negra, que servían en el restaurante del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito en Ecuador. Conocimos a un francés-savoyard reportero de temas de paleontología junto a su fotógrafo Tony Saulnier.

Ese reportero resultó ser algunos años después, nada menos que Hubert Herzog.

Exactamente dos años más tarde por pura coincidencia conocí a su sobrina en Grenoble, Francia, la madre de nuestro hijo allí nacido.

Con Hubert conversé en ese agradable almuerzo de la decisión del general De Gaulle de haber retirado a Francia de la OTAN en 1966. Había escrito una composición de esta altura para mi profesor Jorge Salvador Lara, quien fuera nuestro profesor y ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador al mismo tiempo en el año 1966, en la Academia Militar Ecuador.

Ya desde 1968, Hubert en Quito nos dijo ese 16 de marzo que Francia estaba muy mal. Después ocurrió Mayo 68 que gracias a Dios el no llegó a ver porque murió ese domingo en un accidente de avión en Point-à-Pitre, en un Boeing de Air France.

Nunca me imaginé casarme con la sobrina de Hubert en 1973, al momento que lo conocí horas antes de su fatal accidente.

Pero llegué a la familia de Hubert Herzog con unas cartas credenciales del Más Allá, para ser adoptado en esa inmensa familia como un miembro más.

¿Hoy 54 años más tarde está Francia igual que en 1968?

Desde un punto de vista constitucional podemos decir que si está muy mal y peor que en 1968.

Desde el 19 de junio pasado es la primera vez desde hace 52 años, que el Presidente de la República no tiene mayoría legislativa, ni siquiera la simple.

¿Será por culpa de su amistad con Zelensky? Lo cierto es que el 75% de los franceses siente que este año será un gran desastre, y el peor año para Francia, desde 1958.

La mayoría legislativa (genitiva del Presidente) es la piedra angular del régimen semi presidencial francés de la Quinta República 1958-2022, fundada por el general Charles De Gaulle.

Un presidente francés sin mayoría legislativa presidencial es un presidente eunuco. No puede procrear, no puede reformar, su legitimidad sufre de un vicio de nulidad funcional.

La elección del Presidente queda legítimamente “viciada” al perder el Presidente de Francia la mayoría Parlamentaria. Y con ello aquella legitimidad de su jefe de gobierno.

La Quinta República gala sufre de un doble vició de legitimidad: 1-En los Elisios y en 2-Matignon.

Entonces la legitimidad de Macron está no solamente viciada, si no también está dislocada porque casi la mitad de sus ministros perdieron sus curules y su partido no tuvo ninguna mayoría legítima, en la u,rima vuelta de las elecciones galas.

Por otro lado, el pueblo francés lo eligió solo por no elegir a la extrema derechista Le Pen, calculo que el mismo Macron extrapoló por cinco años para engañar a los franceses.

Desgraciadamente no hay crimen perfecto y al mejor cazador se le va la liebre.

El pueblo francés ha decidido destruir a Macron con su propio voto al enviarle de regalo una Asamblea muy contraria a sus deseos y anhelos.

El 70% de los franceses no deseaba darle una asamblea favorables a Macron y decidió no darle más cheque en blanco. Con una sola vez bastó, porque su gobierno no les cumplió.

Hoy día su popularidad no sube del 36%. Igual la de su alter ego la Primera Ministra.

Desconoce y no desea gobernar “nunca” con el 42% de los diputados de la Cámara Legislativa. Las extremas izquierdas y derechas

El solo posee en su alianza el 42% de los votos del Hemiciclo galo.

Y el 16% restante le dice que se encuentra en modo Oposición a Macron. El presidente está aislado.

Macron no tiene nada. Su corona de Júpiter que se encontró en la rue de la Faculté en 2017, va a tener que entregarla pronto al pueblo galo.

Una vez más constatamos que Francia está hoy peor que en mayo 1968.

Desde el punto de vista económico, la deuda es exhorbitante. La stagflacion se apodera lentamente de Francia y de Europa. La inflación bate récords. La canasta básica es la de un país del tercer mundo, más del 46% de los franceses no tienen dinero para terminar el fin del mes.

Volvieron a abrir las centrales eléctricas de carbón, están en un impasse político. Han perdido las anclas, las brújulas y los mástiles. El barco navega sin rumbo seguro y dijo.

Y su amistad con Biden al 36% de aceptación qué tal vez pierda el poder legislativo en noviembre próximo, Johnson en igual aceptación y peor con una moción de censura cada mes, Trudeau patinando sin ruedas en Canadá, Dragui y los otros en similar situación, no le auguran nada bueno a Francia y a Macron.