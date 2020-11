Maltratadores de animales padecen severos problemas psicológicos

Escenas de mascotas y animales de trabajo cruelmente maltratados han consternado a los panameños durante los últimos años.

Han sido escenas dantescas: animales quemados vivos, ejecutados con disparos de bala, macheteados, envenenados, ahorcados y abandonados a la intemperie, amarrados, sin comida ni agua.

Y el que maltrata cruelmente a un animal, está a un paso de convertirse en un asesino de seres humanos.

Yo comparto completamente esa premisa, que está reforzada por estudios psicológicos.

La prestigiosa revista científica Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law publicó hace unos años el perfil psicológico de un maltratador de animales.

Y el resultado es aterrador, porque son personas proyectan su frustración en los animales y los usan como chivos expiatorios, demuestran su necesidad de mostrar autoridad y poder, lograr sumisión, infundir temor, dañar por diversión, sentir placer maltratando y obtener ganancias mediante apuestas.

En definitiva es una persona con una personalidad enferma.

Y lo preocupante de esto es que en Panamá estos delitos suman 146 casos en lo que va de este año, el segundo entre los más cometidos en materia de medio ambiente.

Muchos depravados y sicópatas pululan libremente en Panamá.

Hay que tener cuidado.

Periodista.