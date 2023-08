Mentira repetida se convierte en realidad

El malévolo genio de Joseph Goebbels, lúcido retorico nombrado ministro de Ilustración Publica y Propaganda por Adolfo Hitler en 1933, convino como estrategia del Tercer Reich que una mentira repetida mil veces se convierte en realidad, algo que los psicólogos denominan el efecto de "la ilusión de verdad", gozando de rotundo éxito en el cosmos de la propaganda.

La táctica fue tan eficiente que mantuvo al pueblo teutón, reconocido como uno de los más brillantes de la época, sumido en el engaño durante doce años, culminando en la mayor guerra que haya vivido la humanidad, con 85 millones de víctimas.

El miércoles pasado se celebró el primer debate de precandidatos a la nominación del partido Republicano de Estados Unidos. El gran ausente fue en efecto el aspirante que lidera las encuestas de opinión internas del partido. Donald Trump, paralelamente fue entrevistado por Tucker Carlson. El sarcasmo del rompecabezas es que el entrevistador fue despedido de Fox News por mentir sobre los resultados de la elección presidencial norteamericana de 2020, de paso ocasionando a su empleador la bicoca de $787 millones resultado del arreglo judicial con una empresa de equipos de votación. Y por allí nos vamos.

Me perdí ambos eventos porque no figuraba en mi agenda revivir capítulos de la remembrada serie de la década de los setenta del siglo pasado, All in the Family donde el genial Archie Bunker despotrica contra todos y todas, amo absoluto de una verdad absurda que refleja la genialidad de su creador Norman Lear. En su defecto, hurgando el juego de béisbol entre los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston, logrando la victoria 7-5 estos últimos en el décimo episodio.

Dentro de la sarta de mentiras espetadas durante la entrevista de 46 minutos, resaltadas en factcheck.org, no emergen las dos gravísimas alegaciones que Estados Unidos entregó el canal a Panamá a cambio de un dólar y que China es su actual administrador, tal vez porque había otros temas candentes de mayor vigencia e interés del electorado estadounidense.

Estas "mentiritas blancas" no deben pasar desapercibidas de manera precisa porque seguramente serán repetidas una y otra vez, profesando uno de los dogmas del éxito de la propaganda Nazi, el principio de orquestación, descrito por el propio Goebbels como: "la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas, y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas."

Es así como todavía, a pesar de toda la evidencia a lo contrario, Trump reitera que ganó de buena lid las elecciones presidenciales de 2020 y casi un tercio de los votantes aun le creen, de acuerdo con una encuesta de la empresa Monmouth del mes de junio de 2023.

Pero un tema son los asuntos internos de Estados Unidos y otro sus relaciones internacionales. A pesar de una escueta declaración del presidente Cortizo el viernes pasado desmintiendo las alegaciones de Trump, en ausencia de un comunicado oficial por parte del Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en Panamá, nos parece lógico que Cancillería y el Gobierno Panameño debiesen formular una respuesta más contundente.

Precisamente por la notoria ignorancia del electorado norteamericano que acogió la frase del entonces candidato Ronald Reagan durante la campaña presidencial de 1980, alegando que "la Zona del Canal es territorio soberano de Estados Unidos, tal cual Alaska", repitiendo persistentemente a lo largo de su cruzada "le compramos, le construimos, pagamos por él, es nuestro y así le mantendremos". Maquiavélica y falsa retorica que apoyó su arrollador triunfo y sobre la cual no actuó de ninguna forma durante sus dos mandatos para revertir los tratados del canal de Panamá de 1977.

Las mentiras repetidas mil veces se convierten en realidades y los comunicados del señor Trump están viciados por una permanente secuela de ellas creando un espejismo paralelo que muchos atesoran como la verdad absoluta. Sus absurdas referencias al canal de Panamá no deben formar parte de aquel repertorio.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!