Naza, protege a Panamá

Los feligreses de las diversas religiones, con esta pandemia, hemos sufrido por el confinamiento y la restricción a las capillas o casas de oración.

Antes del coronavirus varios templos católicos en la ciudad de Montreal, en la provincia de Quebec, Canadá estaban desapareciendo progresivamente. Según un artículo publicado en el diario Clarín, el 8 de agosto de 2018, “Nuevos tiempos: por falta de fieles, cierran iglesias y las convierten en teatros y hasta boliches”. https://www.clarin.com/viajes/iglesias-transforman-ahora-hoteles-discos-restaurantes-teatros_0_ryROuXLH7.html

Esta situación que ha ocurrido en Canadá y otras partes del mundo está siendo una nueva tendencia; ya que las personas están perdiendo la fe.

Amigo lector, no dejes que las tempestades de estos tiempos te conviertan en una persona incrédula.

En estas breves líneas, quiero compartir contigo ¿Por qué tengo fe en mi amigo el Naza?

La primera vez que visité el Santuario de Jesús Nazareno de Portobelo fue para conocer las costumbres del lugar porque quería vivir esa experiencia que panameños y extranjeros me relataban cuando se referían al Cristo Negro de Portobelo. Al estar de pie al frente de la imagen lo cuestioné y le dije “Tú eres tan milagroso, no lo puedo creer.”

Al pasar los años, pude conocer anécdotas de personas que habían dejado adicciones, mejorado su condición económica, recobrado su salud, entre otros milagros.

Una situación inesperada cambió el rumbo de mi vida donde poco a poco fui perdiendo la fe y le reclamaba a Dios todos los días por lo que me estaba ocurriendo. Un día caminando por las calles de la ciudad, encontré una persona, pidiendo limosna, y me dijo: “Tus problemas díselos a Mi Amigo el Naza”.

Para mí fue impactante esa frase porque esa persona no tenía ni techo, ni comida, pero confiaba en la misericordia de Jesús Nazareno de Portobelo.

Ese episodio me hizo reconocer mi soberbia y regresar a Portobelo, pero esa vez la peregrinación no la hice como turismo religioso, sino con la convicción que debía pedir perdón por cuestionar los designios de Dios y ser humilde.

Nunca me imaginé que ese regreso involucraría tanto sacrificio donde las lágrimas eran un consuelo en medio de mi tribulación.

Pude comprender, cuando tienes problemas y confías en él, ese viaje se hace largo pero a medida que avanzas vas reviviendo el viacrucis que sintió Jesús antes de su crucifixión y te das cuenta que la soberbia y el ego nos alejan de la voluntad de Dios y sus bendiciones.

El pasado 21 de octubre de 2020 fue diferente, por la situación de la pandemia, pero no olvidemos, él es el amigo fiel que nunca nos abandona donde te encuentres arrodíllate y preséntale tus preocupaciones y él te ayudará.

Te doy gracias Señor por la oportunidad que me diste de visitar a Jesús Nazareno de Portobelo en varias ocasiones y disfrutar ese peregrinar tan vernacular con la convergencia de tantas culturas.

Confiamos en ti para que en Panamá no ocurra lo que está sucediendo en otros países donde los templos están siendo cerrados y no permitas que el virus COVID-19, con sus restricciones de las aglomeraciones subliminalmente, acabe con las tradiciones de este pueblo noble como es el reconocimiento de tus milagros y bendiciones.

Panamá es un pueblo de fe y estoy segura que nos esforzaremos por erradicar la apatía e insensibilidad que está provocando esta pandemia, en las nuevas generaciones, que está socavando las costumbres y tradiciones. “Un pueblo que olvida su historia no valorará su presente”.

El Nazareno “Que te da consejos buenos; a quién, no mires a quién; dale la mano al caído y si acaso; bien malo ha sido, dale la mano también.”

VEA TAMBIÉN: Acaben con las fotos y los discursos bonitos, la protección civil necesita ayuda

