Niju Kun: Los 20 preceptos del Karate Do

La práctica del Karate Do ha demostrado a través del tiempo ayudar con la integración social de la persona, así como con su fortalecimiento integral (mente, cuerpo y espíritu). Es para toda la vida, porque las enseñanzas no se limitan sólo a lo ejecutado en el tatami durante la sesión de entrenamiento supervisada por un Sensei. El Maestro Gichin Funakoshi, fundador del estilo Shotokan, estableció un listado de 20 preceptos (Niju Kun), que definen cómo debe ser la práctica del Karate Do:

- Karate Do comienza con respeto y termina con respeto. La cortesía en primer lugar. Esto ayuda a abrir puertas y superar obstáculos, solamente con una actitud correcta.

- No existe un primer ataque en Karate. El Karate Do se concibe como un arte de defensa personal, pero hay que estar preparados para neutralizar al oponente eficazmente.

- El Karate debe servir a la justicia. Esta virtud potencia el desarrollo de otras para una vida sana.

- Primero conócete a ti mismo y luego conoce a los demás. Antes de juzgar a los demás, debemos ser conscientes de nuestras fortalezas y debilidades para trabajar en ellas.

- El espíritu es primero, la técnica viene después. El Kime (máxima concentración de energía física y mental en un punto e instante precisos), fortalece a la persona y luego la técnica la pule.

- Siempre está preparado para liberar tu mente. Significa dejar atrás todo aquello que nos preocupa para poder concentrarnos y dar lo mejor de nosotros mismos en lo que hagamos.

- Los infortunios vienen de la flojera, los accidentes surgen de la negligencia. El ocio mal gestionado y el descuido derivan en problemas que pudieron haberse evitado con disciplina.

- No pienses que el entrenamiento de Karate es solamente en el dojo. Las enseñanzas obtenidas y los desafíos superados, fortalecen la autoestima y la seguridad para actuar.

- La práctica del Karate es para toda la vida. Trasciende edad, género y condición física, porque es una formación integral y a los que practican el arte los acompañará por siempre.

- Incorpora el Karate en tu día a día y descubrirás sus secretos sutiles. Al basarse en principios éticos y morales ancestrales, se trasmite sabiduría en cada acción, por sencilla que parezca: ser humilde, perseverante, respetuoso con los demás y con uno mismo, por ejemplo.

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- El Karate es como el agua hirviendo, sin calor (entrenamiento), volverá a enfriarse. Un recordatorio de la constancia y no conformarse solamente con lograr un rango avanzado.

- No pienses en que debes ganar, piensa en que no debes perder. La confrontación más que con el oponente es con uno mismo. No perder la cortesía, paciencia, templanza y fortaleza.

- Haz ajustes según el oponente a confrontar. Como en la vida misma, hay que resolver los problemas según se presenten e identificar las posibles soluciones o acciones a ejecutar.

- El resultado de la batalla depende de cómo manejes la debilidad y la fortaleza. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Saber cómo gestionarlas es crucial para definir el éxito o fracaso.

- Piensa que las manos y los pies son espadas. Esto crea conciencia sobre la seguridad física.

- Cuando dejas tu hogar, hay un millón de enemigos esperándote. Según tu comportamiento y actitud hacia los demás, puedes sumar aliados o tener problemas en cada esquina.

- Los principiantes deben dominar posturas bajas, los avanzados la postura natural. Para desarrollo físico, mayor exigencia, pero con la experiencia se puede actuar con comodidad.

- Practica las técnicas tal como se indica, pero el combate real es otra cosa. Relacionado con lo anterior, en un combate real pueden ocurrir muchas situaciones y se debe estar preparado.

- No olvides regular la intensidad de la fuerza, la extensión o contracción del cuerpo, el ritmo alto o bajo de la técnica. Con la experiencia, el practicante aprende a dosificar su energía.

- Mantente siempre atento, diligente y con recursos en tu búsqueda del Karate Do. Al ser una disciplina para toda la vida y útil en múltiples contextos, hay que estar abierto para poder aplicarlo en diferentes situaciones.