No despreciar nunca a nadie

En esta vida que hemos convertido en un carnaval, todo se mide por las apariencias. Todo entra por los ojos y desde el concepto de que más vale es el que más tiene.

Todo se valora por el concepto de propiedad: dinero, belleza, fama, títulos, pertenencia a êlites. Mientras más tengas de todo eso, más se te respeta. Y el desprecio viene justamente por eso, por no tener nada de aquello. El concepto persona, con un valor intrínseco por ser hijo de Dios, tener dignidad, ser alguien irrepetible, único, dotado de una misión dada por el Creador para cumplir en la vida, eso no vale nada.

El desprecio que sienten unos seres humanos por otros, en donde el clasismo, el racismo, el nacionalismo radical, los extremismos religiosos, provocan el rechazo, marginan, aplastan, han hecho de nuestra humanidad un campo de exterminio en donde unos despedazan a otros, haciendo en unas épocas más que en otras una carnicería la historia de muchos seres humanos. Los campos de exterminio nazis se han dado no solamente en el marco de la segunda guerra mundial, sino en todo lugar y época donde grupos hayan sido marginados por el color de su piel.

En los Estados Unidos, todavía muy pasados los años sesenta del siglo pasado, en el sur los negros no podían ir a restaurantes, cines, bares que eran exclusivamente para blancos. El letrero, " no se permiten negros ni perros" estaba colgado en todos esos centros. El negro en los autobuses se sentaba en los asientos del medio para atrás. Stalin en Rusia exterminó a más de treinta millones de rusos porque no participaban de la ideología comunista, o eran disidentes. Simplemente por pensar diferente.

En nuestra sociedad y cada vez con mayor descaro, dependerá del dinero que tengas en el banco, las propiedades que poseas, la ropa que te pongas, las influencias que te apoyen, para que seas " alguien". Muchas personas viven en campos de exterminio modernos porque nacieron pobres, no tienen oportunidades, no han ido a la escuela, visten pobremente, han estado siempre mal alimentados. Son masas muy grandes, que viven en las periferias de nuestra sociedad.

Pues todas esas personas, por su condición social, económica, racial, sus creencias, son despreciadas. Y nosotros mismos podemos disimuladamente despreciar, marginar, apartar. He aquí porqué nuestra religión, además de su valor salvífico, redentor, tiene una importancia capital. Porque Cristo nos enseñó a nunca despreciar, sino a reconocer el valor de la persona, de toda persona, por su condición de hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, por ser irrepetible, único, tener dignidad inherente a su ser humano. El respeto a toda persona es fundamental en un cristiano auténtico.

Despreciar jamás.

