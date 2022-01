No es reelección, es democratización

La Universidad Autónoma de Chiriquí se creó por ley de la República en 1994. Con solo 27 años de funcionamiento, esta Casa de Estudios Superiores, ha sufrido desavenencias políticas que han provocado controversia en la opinión pública y en consecuencia un deterioro irreparable de su imagen como academia.

Lo malo de estos episodios es que, muchas veces son los mismos universitarios (docentes y administrativos) los que de alguna manera provocan estas polémicas que, en la mayoría de los casos son temas que se pueden resolver profesionalmente a lo interno del campus, sin necesidad de manifestaciones públicas. Lo bueno es que dentro de este debate, son pocos los que por algún tipo de interés hacen de una diferencia política un conflicto ético, sin medir consecuencia alguna. Lo feo, es que en medio de la disputa quien sufre las secuelas, es la buena gestión que la actual administración ha realizado en beneficio de toda la familia universitaria.

En estos pocos, pero notables años, la UNACHI, ha sido comandada por tres rectores: Virgilio Olmos, Héctor Requena y la actual regente Etelvina Medianero de Bonagas. En cada una de estas administraciones los docentes y administrativos han protagonizado luchas internas por la equiparación salarial con la Universidad de Panamá. Sin embargo, no es hasta la administración de la actual rectora que se logra la homologación, conquista que sin lugar a dudas cambió el modo de vida de docentes y administrativos.

Quien estuvo en el campus universitario hace diez años y se toma la molestia de visitarlo en tiempos actuales, se percatará del crecimiento arquitectónico, de las adecuaciones y remodelaciones de las antiguas estructuras, del reordenamiento y el embellecimiento de los jardines. En fin, una gestión administrativa digan de admirar. No obstante, para la Rectora es necesario seguir creciendo para poder ofrecer mejores condiciones a los más de 15 mil estudiantes que por año se matriculan en la UNACHI. Es por ello, que invirtieron en la compra de más de 3 hectáreas de terreno, de tal manera que, en un futuro se logre la construcción de nuevos edificios que puedan albergar otras facultades.

A pesar de que la economía de la universidad se vería afectada, la Rectora, pensando primero en el bienestar estudiantil, decide exonerar la matrícula a los estudiantes durante dos años de pandemia. Con esta acción la UNACHI, dejó de percibir más de 2 millones de dólares. Asimismo, los estudiantes pudieron recibir sus clases de forma virtual, adecuación académica que se logró en poco tiempo con el apoyo de la gestión administrativa y la voluntad de los docentes.

Hay muchas cosas buenas que se pueden enumerar de la administración de Etelvina Medianero de Bonagas. Ahora, se presenta un proyecto de ley que busca modificar la ley 4 del 16 de enero de 2006, que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí y modifica artículos de la ley 12 de 2017. Este proyecto procura otorgar la permanencia a los administrativos eventuales, establecer el pago de prima de antigüedad a docentes y administrativos; y, establece un acuerdo de bonificación especial por renuncia a docentes e investigadores. Además, con esta acción se pretende devolver la democratización institucional en las elecciones internas de la UNACHI, dándole la oportunidad a todas las personas que estén o no estén en cargos para ser elegidos tal cual lo contemplan otras universidades estatales.

No hay duda que los beneficios de este proyecto ley, son muchos. Pero, no se trata de reelección, sino, de que toda persona que cumpla con el reglamento tenga el derecho de volver a ser parte de las opciones a elegir; es decir, poder correr nuevamente por el mismo cargo, lo que no garantiza que logre ganar. Por tanto, lo de volver a quedar en el cargo es solo una posibilidad.

En consecuencia, volver a correr para un puesto de elección no es un privilegio personal que adquiere la señora Etelvina, es un derecho democrático que fue suprimido para la UNACHI y que si tiene la Universidad de Panamá. Como resultado, no es reelección es democratización y si se ha trabajado bien…… ¿Por qué no?