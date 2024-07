No te metas con Dios porque El tiene todo el poder y la gloria. El creó todo el universo, que se sigue extendiendo en millones de galaxias, en una acción continua, y El lo mantiene todo vivo. Y todo está ordenado y sincronizado, en armonía perfecta.

No te metas con Dios porque ves cómo están nuestros mares y océanos, montañas y ríos, animales de toda especie, cultivos de cereales, árboles y frutas, climas diversos, todo perfectamente diseñado para servir al ser humano. No te metas con Dios porque ves tu propio cuerpo con órganos y músculos que funcionan perfectamente. Todo lo hizo El.

Tu cerebro es algo único que sobrepasa lo de cualquier computadora, o todas juntas, porque la inteligencia humana es libre, no obedece a nada programado, es creativa, única, abarca cualquier campo del conocimiento potencialmente, no depende de nada exterior para crear un pensamiento.

}Ves químicos, físicos, matemáticos, ingenieros, médicos, astronautas, literatos, abogados, campesinos, obreros, arquitectos, profesores, enfermeras, deportistas, en cualquier campo de la existencia humana. Y en todos los campos hay gente experta, capaz, auténtica, que hace avances espectaculares y van haciendo que la humanidad se siga perfeccionando. Y es porque fuimos creados por Dios.

No nos metamos con Dios promoviendo guerras, consumo de drogas e injusticias; negocios ilícitos, corrupción pública y privada y más hambre en el mundo. No nos metamos con Dios destruyendo su creación acabando con las selvas y montañas, promoviendo el calentamiento global y la contaminación de nuestros mares. No nos metamos con Dios intentando cambiar lo que Dios creó para siempre, el hombre y la mujer, destinados a ser una sola carne y a procrear y llenar la tierra de seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios.

No nos metamos con Dios, haciéndonos pasar por dioses, porque El es infinito en todo, y nosotros simples creaturas humanas, que nacemos y morimos. No nos metamos con Dios, porque hay un juicio final, donde todos nos veremos, y seremos juzgados por nuestros actos, porque El todo lo conoce y lo sabe, sin que nada se le escape.

Y en ese juicio final se oirá la sentencia, "ven conmigo porque tuve, porque tuve sed, estaba enfermo, en la cárcel, triste, solo y tú me ayudaste. Fuiste mi buen samaritano. No me dejaste solo". Y también la terrible y dolorosa frase: "Vete al infierno, porque tuve hambre, sed, frío, sin ropa, solo, triste, desesperado, hundido, y tú no me ayudaste, me dejaste abandonado". No te metas con Dios, que todo pasa muy rápido, y cada día nos jugamos la vida eterna. No nos metamos con Dios.

