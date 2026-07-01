Optimización del uso de fertilizantes nitrogenados vs. emisiones de GEI

El nitrógeno (N) es uno de los principales nutrientes requeridos por las plantas para su adecuado desarrollo. La urea, ampliamente utilizada en agricultura, posee en su composición aproximadamente un 46% de N. Sin embargo, en determinadas condiciones de manejo, las pérdidas pueden superar el 40% del N aplicado, principalmente por volatilización de amoniaco (NH₃) y, en menor medida, por emisiones de óxido nitroso (N₂O); siendo este último un gas de efecto invernadero (GEI), con potencial de calentamiento global muy superior al CO2, inclusive en pequeñas emisiones.

En respuesta a esta sentida preocupación mundial, han surgido alternativas que buscan un manejo cada vez más eficiente del uso de los fertilizantes nitrogenados, con el fin de reducir el posible impacto ambiental previamente explicado. Bajo esta premisa, el enfoque N4R contempla cuatro aspectos fundamentales: fuente correcta, dosis correcta, momento correcto y lugar correcto.

Lo primero se refiere a la selección de la fuente de nitrógeno más adecuada, considerando alternativas como abonos orgánicos procesados (maduros), fertilizantes con inhibidores de ureasa o de nitrificación y otras tecnologías que mejoran la eficiencia del uso del nitrógeno. Lo segundo, se refiere a que se debe aplicar la cantidad requerida por los cultivos, no en exceso ni en deficiencia. Lo tercero responde a que las necesidades nutricionales de los cultivos cambian según su etapa de desarrollo, por lo que las formulaciones de fertilizantes deben ser ajustadas de manera específica por etapa. Finalmente, el lugar correcto se refiere a no desperdiciar los insumos y situarlos en la zona próxima a las raíces.

Una iniciativa promisoria que está orientada con este enfoque es el Proyecto Optimizando el uso de nitrógeno, mayor producción y menor impacto (N4R); financiado por FONTAGRO y ejecutado por el INIA (Chile), INTA (Argentina), IDIAP (Panamá), UNALM (Perú) e IDIAF (República Dominicana). Este esfuerzo internacional tiene por objetivo optimizar el manejo del fertilizante nitrogenado en cultivos hortícolas, favoreciendo el desarrollo de sistemas productivos más sostenibles.

La importancia estratégica de este proyecto mancomunado es que se alinea con múltiples compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (hambre cero, producción y consumo responsables, acción por el clima), el Acuerdo de París (reducción de emisiones de GEI procedentes de la agricultura) y el Marco Mundial de la Biodiversidad de Kunming-Montreal (reducción de contaminación por nutrientes y conservación de los ecosistemas).

En lo que respecta a normativas nacionales, el Proyecto N4R también se alinea con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT), así como con las disposiciones establecidas en los diferentes entes vinculados con el sector agropecuario. Independientemente de las posiciones o cargos que como profesionales estemos ejerciendo, debe ser un compromiso cívico y moral cuidar del ambiente y apostar por un desarrollo sostenible integral, mediante el uso cada vez más responsable de los insumos agrícolas y otros agentes con potencial contaminante.

Afortunadamente, es grato observar que en diversos centros educativos del país se está creando y fortaleciendo cada vez más esta conciencia ciudadana, por lo que se espera que tanto el Proyecto N4R como otras iniciativas impulsadas por investigadores y emprendedores, logren tener impacto y continuidad real en nuestro país y en otras naciones aliadas.