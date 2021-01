Un oxímoron es una figura literaria que plantea una unión de dos términos opuestos. La definición de esta palabra puede ser “absurdo”. El objetivo de un oxímoron es la confusión que crea la combinación de dos ideas que choquen entre sí, por ejemplo: un bombero pirómano. Se utilizan, en su gran mayoría, con ironía; para demostrar la ridiculez que supone un tema comparándolo con pensamientos todavía más disparatados. El oxímoron puede llegar a ser tan sutil e inocuo que puede parecer un argumento serio y convincente a favor de un tema ridículo, pero en su raíz está la burla hacia aquellos que no ven más allá de sus narices.

El anarquismo es una ideología política que plantea la libertad individual fuera de toda administración. Busca la creación de una sociedad donde todos los integrantes tengan el mismo nivel y en la que no existan gobernantes que hagan desvanecer el sentimiento de verdadera autonomía social. Se busca, más que nada, la desaparición del Estado y de todos los departamentos que lo compongan. A pesar de que estas ideas puedan llegar a sonar primitivas, el anarquismo es un planteamiento reciente, surgió a mediados del siglo XIX de la mano de pensadores franceses, de la caída del imperio francés y de su máximo exponente en Europa, el ruso Mijaíl Bakunin, escritor del Manifiesto Anarquista.

El fascismo es un movimiento político nacido después de la Primera Guerra Mundial en Italia. Fue Benito Mussolini y sus 10 000 fascistas los que lograron la victoria de sus políticas en la entonces monarquía italiana. Las doctrinas fascistas exigen el crecimiento del poder del Estado, que sea este el que domine todo dentro del país. Se eliminaría el libre mercado, dando lugar al capitalismo de Estado y se utilizarían movimientos de gobiernos comunistas para buscar el bien común por encima del individual. “Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado y nada contra el Estado” es una frase que describe el ideario político de los fascistas.

Según lo que he explicado se puede llegar a la conclusión que estas dos doctrinas no podrían congeniar, ya que buscan metas distintas y apoyan objetivos que son contradictorios. Las incongruencias que aparecerían si se tratase de mezclar estas dos ideologías harían que no se llegase a entender qué es lo que se trata de conquistar. No se podría crear el anarcofascismo o nada que se le parezca. Sería complicado poder argumentar a favor de un oxímoron tan grande.

Pero hay un grupo de “intelectuales” que han logrado fusionar estos dos términos. A propósito o sin querer han construido las bases para la aparición del anarcofascismo o el nacional-anarquismo. Son los ingenieros intelectuales del modus operandi de los futuros fascistas que odien al Estado, por muy contradictoria que suene esta frase.

Estos politólogos honoris causa basan sus ideas en la violencia, odian al Estado y a lo establecido, tienen una guerra abierta en contra de las tradiciones y desean la eliminación de todos los departamentos de opresión civil, entre ellos la policía. Esas son las características básicas de un anarquista, pero como buenos genios de las doctrinas, también quieren ayudas y viven de subvenciones, buscan que el Estado sea el responsable de mejorar sus vidas y que sea también el responsable de satisfacer sus necesidades, que sea el Estado el único encargado de guiar la economía de la nación y que la propiedad privada se base en las necesidades de la comunidad. Otra vez, actitudes propias de un fascista.

Son los autodenominados progresistas los que han caído en este ridículo oxímoron. Han logrado que la gran mentira del anarcofascismo se riegue por el mundo bajo el título de “progreso” y se han convertido en los ejemplos perfectos de lo que la incultura administrativa puede llegar a causar.

Estudiante panameño en España.