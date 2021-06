¿Panamá para los panameños o Pro Mundi Beneficio total? ¿Cuál es el correcto? ¡Ninguno de los dos!

Este país ha sacrificado y también se ha beneficiado con obras que se han construido en él para beneficio del comercio mundial y de sus habitantes, por ejemplo, el canal, puertos en ambos océanos, etc. Pero hasta hace muy pocos años, era una tierra donde sus habitantes estaban orgullosos de haber nacido en ella o vivir en ella.

Actualmente, hay una actitud casi de vergüenza y baja autoestima, mezclada con culpabilidad de los panameños y algunos residentes hacia nuestra Patria.

Esta actitud viene, a mi juicio, provocada por una campaña sucia, mentirosa y malsana que algunos organismos internacionales y algunos gobiernos de países europeos y de otras latitudes llevan años realizando en nuestra contra, con la excusa de combate a las drogas, combate del terrorismo y lavado de dinero.

Aunque lo anterior sea la excusa, en realidad se trata de convertirnos, como en la novela de Mark Twain Huckleberry Finn, en empleados gratuitos de esos organismos y gobiernos para cobrarles los impuestos a sus ciudadanos que huyen de sus países por ser infiernos fiscales y encima hacernos sentir culpables de no ser suficientemente agresivos en el cobro de los mismos y extorsionarnos 24/7 y denigrarnos como país, usando campañas mediáticas para lograrlo.

En épocas pasadas, ciudadanos de esos países asolaron el nuestro y países vecinos bajo la figura de piratas, corsarios e invasores en general (asesinos y saqueadores en realidad).

En la época actual lo hacen a través de armas modernas, pero casi tan efectivas, buscando destruir nuestro Centro Financiero y que ningún empresario pueda ni quiera invertir en nuestro país; esto a menos que aceptemos hasta la última de sus exigencias que nos hagan, con total sometimiento y abyección y eso sí, cambiando frecuentemente los requisitos para nunca lograr estar a paz y salvo, con sus exigencias desmesuradas.

Lo más impactante es que ellos como buenos hipócritas, no practican lo que predican, como lo demuestran los frecuentes casos descubiertos de lavado de dinero por billones de dólares que ocurren en los Paraísos Fiscales europeos, de los territorios de ciertos países europeos en ultramar y en otros países desarrollados.

Esos organismos internacionales que hacen los trabajos más incómodos de los gobiernos de sus países miembros, están llenos de burócratas crueles y desalmados y muy soberbios, y lo único que les interesa es castigar severamente a sus ciudadanos, que no estén dispuestos a ser esquilmados por impuestos confiscatorios, y obligarlos a obedientemente, pagar la cuenta de sus privilegios exorbitantes.

La meta final de esos burócratas glorificados, es obligar a los países que tienen jurisdicción fiscal territorial a cambiar a una jurisdicción fiscal mundial, para su propio beneficio.

La jurisdicción fiscal de cada país es soberana, ningún organismo mundial puede obligar a un país cambiarla, pero eso no les importa a los burócratas privilegiados; ellos se sienten que están por encima del bien y del mal, y si no se cumple con sus órdenes perentorias, destruyen la reputación de los países que no le obedezcan.

Al lograr la soberanía sobre el Canal, perdimos un argumento aglutinador de nuestra población; considero que es la próxima meta, sería liberarnos del yugo de esos burócratas malsanos y evitar que nos sigan extorsionando y, asimismo, modernizar nuestro país para no depender de ningún grupo de burócratas y utilizar tecnologías como 'blockchain' y otras parecidas para estar en la vanguardia de condiciones, para que otros países inviertan en Panamá.

Debemos procurar ir desregularizando nuestra economía, buscando un 'flat tax', un código laboral moderno y, sobre todo, que lo que ofrecemos en leyes especiales y contratos- leyes para enclaves, y áreas segregadas, sea ofrecido a todos los habitantes de nuestro país.

Panamá, finalmente, debe hacer lo que sea conveniente para sus habitantes, y no lo que sea conveniente para otros países, que compiten con nuestro país por la inversión internacional.

