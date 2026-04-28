Panamá y su Derecho Soberano y Constitucional de explotar sus recursos minerales

La República de Panamá establece en su Constitución y en el Código de Recursos Minerales el aprovechamiento de estos recursos mediante su explotación. Sin embargo, algunas personas insisten en afirmar, de forma errónea, que tras lo ocurrido en 2023 se prohibió por completo la actividad minera en el país.

Nada más alejado de la verdad. El fallo de la corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional un contrato, no la actividad. La propia corte, como guardiana de la constitucionalidad no fallaría contradiciendo lo establecido en la Carta Magna.

El Estado panameño a través del gobierno que maneja la res pública tiene toda la potestad de seleccionar cual de las figuras constitucionales le conviene más para poner en marcha cualquier proyecto o iniciativa minera en la que considere están garantizados los mejores intereses del país.

Ya es tiempo de avanzar y explicar sin tapujos las vías que se han venido considerando con el objeto de reactivar el proyecto minero Cobre Panamá, principal actividad que garantiza la generación de empleos que aspira tener la sociedad panameña, los jóvenes panameños y las mujeres de este laborioso país.

El 55% de los panameños apoya la reapertura de la mina, y ese respaldo puede subir hasta 69% si se realiza bajo un modelo con condiciones claras y beneficios tangibles para el país, según encuesta de Gallup, reflejando una ciudadanía que quiere más empleo, inversión y oportunidades.

El Consejo nacional de la empresa privada presentó un informe en el que se evidencia que cada día Panamá pierde 8,7 millones de balboas y se ha dejado de generar 6,389 millones de balboas, cifras que claramente reflejan la imperante necesidad de reactivar los motores claves para el funcionamiento del país y su respectivo crecimiento y estado de bienestar.

Por un lado, la ciudadanía está lista y ávida para avanzar en mejores condiciones con reglas claras y beneficios reales. Luego de aquella revolución de los inútiles que dios como resultado una deteriorada economía, es necesario este arranque para iniciar el camino de la recuperación en una operación de ganar-ganar.

Cobre Panamá es el único actor con capacidad de contratación masiva en el interior del país, generando oportunidades reales, especialmente para jóvenes y mujeres. Además, ofrece salarios competitivos, en promedio, 2 veces por encima de la media nacional y 2.2 veces más que en Coclé, impactando directamente la calidad de vida de esta población.

Reactivar el proyecto Cobre Panamá ayuda a enfrentar el problema económico, contribuye a la política nacional y fortalece el capital humano que tanto se necesita en el interior del país.

Ya se han generado más de 1,332 contrataciones, de las cuales 746 son del área de las comunidades de la mina (57%) 639 Coclé y 339 de Colón, demostrando que el impacto es real en las provincias más afectadas.

Entre abril y junio se proyecta la contratación de 1,000 puestos adicionales, asociados al procesamiento de 38 millones de toneladas de roca extraído, lo que elevaría el impacto a 3,000 empleos en total.

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Es momento oportuno para tomar una decisión soberana por parte del gobierno. Las discusiones bizantinas orquestadas por quienes buscan posicionarse con fines electorales o ideológicos ya no tienen lugar.

La urgencia ahora es producir. Enarbolar la bandera antiminera ya no genera el mismo efecto que en años anteriores. Cada vez más personas están dispuestas a incorporarse al lado productivo y al progreso.

Esto se refleja en hechos concretos. Un gran número de jóvenes desempleados asiste a ferias de empleo en busca de oportunidades reales. Las convocatorias con pocas plazas reciben una alta demanda, lo que evidencia la necesidad de trabajo. La prioridad ciudadana se ha desplazado hacia la generación de empleo, la inversión y el crecimiento.

Al trabajo sin más dilación, acta non verba.