¿Por qué fue bautizado?

Jesús contra la resistencia de Juan el Bautista decidió mezclarse con los pecadores en las aguas del Jordán y ser bautizado, porque tanto amaba a la humanidad que quiso identificarse con los peores, con aquellos que rechazaba la religión oficial de Israel, porque no podían cumplir las leyes y normas judías.

Estos representan en la humanidad a los que más daño han hecho, a los que nadie quiere, a los violentos y ladrones, a los que hacen sufrir, a los pícaros y blasfemos, a los perseguidores de los buenos, a los corruptos, a los que hacen el mal.

A los más alejados de Dios. Cristo es el eterno compasivo, el que ama a los pecadores y quiere salvarlos, el misericordioso que perdona más que setenta veces siete, el que ama de manera infinita.

Por eso va al Jordán y se mezcla con los peores. Y es que Cristo opta por los pecadores. Por eso muere en la cruz, para pagar el precio del rescate por nuestra salvación. Claro que Jesús opta por los pobres, como tantas veces escuchamos. Pero en primer lugar opta por la humanidad, para salvarnos a todos. Opta por los pecadores, por los que más sufren, y entre ellos están los pobres. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo por la salvación nuestra. Éramos enemigos de Dios. Él nos amó primero, nos buscó, como el buen pastor a la oveja perdida, y no descansó hasta encontrarnos.

En ese momento en el Jordán Juan se resiste, no quiere, porque sabe que Jesús es el cordero de Dios, el totalmente santo, y no quiere que se mezcle con los pecadores, y además porque no se considera digno de bautizarlo. Pero Jesús insiste, porque allí él dará un signo muy concreto y evidente de que vino por los pecadores. Va a revelar algo profundo del corazón de Dios, su amor, su compasión infinita, su misericordia divina. El Señor ama de manera absoluta a todos, inclusive a los que lo han tratado muy mal, a los blasfemos, a los herejes, a los que odian a Dios, a los que persiguen a los cristianos, a los criminales más terribles.

El amor de Dios es incondicional, no tiene límites, Busca la conversión de todos para recibirlos un día en el cielo y gozar con él eternamente.

El bautismo de Jesús en el Jordán tiene un significado trascendental para la humanidad. Es un gesto muy claro de la revelación de Dios manifestada a través de Jesucristo: Que Jesús sin ser pecador, se identifica con todos los pecadores, se hace uno con ellos, para cargar con el pecado de todos y llevarnos al cielo.

