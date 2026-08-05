Panamá
¿Por qué lo retro vende?
- Rubén D. Collantes G., Ph. D.
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- Investigador, Docente Universitario y Artista Marcial e-mail: rdcg31@hotmail.com
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- ORCID iD: https:
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- orcid.org
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En el marco del Mundial de Fútbol Canadá-USA-México 2026, se ha hecho cada vez más evidente un fenómeno común en las tiendas: reediciones de camisetas, calzado y accesorios de jugadores famosos, álbumes de mundiales anteriores con las figuras completas solamente para pegar, entre otros. Algo similar ocurre en el ámbito de los juguetes, donde líneas icónicas de los años 80, como Masters of the Universe, Transformers, G.I. Joe y Star Wars, han sido relanzadas respetando su formato original o adaptándolas a los estándares vigentes de la industria juguetera.
En lo que respecta a la moda y el buen vestir, también se observa la permanencia de modelos icónicos de relojes que, irónicamente, poco o nada han cambiado con el transcurrir del tiempo y siguen siendo fácilmente reconocibles. Incluso en la industria automotriz hay quienes continúan apostando por la versión "Clásica" de determinado vehículo, la cual, en algunos casos, no ha incorporado todas las actualizaciones tecnológicas derivadas de los procesos de investigación, desarrollo e innovación, pese a las cuantiosas inversiones que realizan las marcas para mantenerse a la vanguardia. Ante este panorama, que a primera vista parece contradictorio, podemos preguntarnos: ¿por qué lo retro vende?
Posiblemente, la primera respuesta que venga a nuestra mente sea: "porque me recuerda a un momento feliz de mi vida o a alguien muy especial". Detrás de ello se encuentra el factor nostalgia: la satisfacción de poseer y contemplar algo que nos transporta a momentos muy felices, pero que, con el flujo indomable de las arenas del tiempo (de las que hemos hablado previamente), sentimos cada vez más lejanos. Esa distancia puede incluso embargarnos de tristeza, porque algunos ya no estamos en nuestros 15 o 20 años, cuando nos sentíamos más vivos e intrépidos para asumir riesgos sin medir las consecuencias, precisamente por la falta de madurez y prudencia propias de esa etapa.
La niñez, la adolescencia y la adultez temprana corresponden, quizá a los momentos que más solemos evocar, casi de manera inconsciente, cuando sentimos el peso de las responsabilidades. Añoramos aquellos años en los que nuestras mayores preocupaciones, además de rendir en la escuela, eran jugar con los amigos, pasar horas frente a una consola de videojuegos o ver y grabar el episodio de nuestra serie favorita. Es entonces cuando ver un sticker, conseguir un Funko o, para quienes somos padres, comprar junto con nuestros hijos juguetes inspirados en una serie animada o una película de nuestra infancia, nos reconecta con ese niño interior que aún conservamos.
Por ello, cuando las marcas relanzan versiones retro o reediciones de productos que fueron muy exitosos en su momento, aplican una estrategia de marketing dirigida a quienes fueron los niños y adolescentes de entonces, hoy convertidos en adultos con poder adquisitivo. Al reencontrarse con objetos que creían haber dejado en el pasado, estos consumidores experimentan emociones positivas y, al mismo tiempo, confianza, ya que utilizar productos cuya calidad y funcionamiento ya conocen puede resultar más tranquilizador que apostar por alternativas completamente nuevas. No obstante, el riesgo consiste en que, al idealizar lo retro por la "inflación" provocada por el factor nostalgia, terminemos cerrándonos a oportunidades de mejora que ofrece la tecnología de vanguardia.
En conclusión, lo retro no vende únicamente productos; vende emociones, recuerdos, identidad y una historia de la que, en mayor o menor medida, fuimos parte y deseamos conservar. Sin embargo, valorar el pasado no implica cerrarnos a la innovación. Después de todo, aunque algunos de nosotros ya no estemos en nuestros 15 o 20 años físicamente, la actitud sigue siendo lo más importante. ¡Gracias por leer!
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