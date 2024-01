¿Por qué Panamá?

En materia de publicidad, nuestro nicho turístico alrededor del mundo resulta estéril. A pesar de gozar de novelesca historia, abundantes atractivos, sin par gastronomía y un formidable relato para la venta del destino, todos los esfuerzos por un fornido despegue de nuestras anémicas cifras de visitantes, a pesar de la inminente boconada de fondos para dar a conocer nuestro destino, han resultado baldías.

En principio, el laissez faire en la industria de chimeneas se atribuye a una cruenta ausencia de política de estado, es decir, al presidente entrante le interesa un comino el turismo. Por ello la selección de regentes en el ente oficial de turismo ha resultado desventurada, así como la falta de un compromiso serio por elevar una industria que pudiese reverdecer el caótico estado de las finanzas oficiales.

Una vez realicemos que bien podemos explotar a niveles óptimos nuestra oferta y gocemos de un compromiso serio que sobrepase la vigencia de un periodo presidencial, habría que reestructurar el ministerio de turismo, más que en un ente regulador, una unidad productiva con metas trazables año a año, sin las excusas que siempre formulan por los continuados fracasos. Por ejemplo, si terminal 2 del aeropuerto de Tocumen no es funcional, como en efecto no lo es, tendríamos que destituir a su cabeza.

Habría que efectuar un inventario de lo que tenemos para pulir su atractivo. Caso en mano, el Casco Antiguo. Ante todo, relevar todas las entidades públicas de la plaza, sus funcionarios y carpetitas hacia una Ciudad Gubernamental en las áreas revertidas. Ello extirparía el innecesario flujo de burócratas en el área de nuestra mayor densidad turística y su depredación de plazas de estacionamiento.

Paralelamente, todas las propiedades que se encuentran en estado de abandono y ruindad tendrían que ser liquidadas a corto plazo con una prolija planificación para su expedita reconstrucción siguiendo los estrictos parámetros arquitectónicos de la zona.

Para el mejoramiento y extensión de la actividad turística en los extramuros habría que vislumbrar proyectos de autonomía de tráfico, tal como un tranvía turístico que origine en la Plaza 5 de mayo, a lo largo de la avenida Central y el Casco, fluyendo a través del Barrio Chino hacia la Cinta Costera, obviamente transformando el área de lo que es hacia un nuevo magneto al turismo.

Estas actividades de transformación dinámica se ejecutarian en todos los sitios identificados. Summit Garden, de esta forma se convertiría en sitio obligatoria de visita, regentado por Smithsonian como un importante centro de ingresos, tal cual sus museos en Washington.

Disney podría administrar las ruinas de Panamá La Vieja, reconstruyéndoles en parte, para que el visitante pueda revivir la experiencia colonial, añadiendo un galeón que bien podría servir como un restaurante permanente a nivel Chaine de Rotisseurs, atándole al Camino Real que permitiría el tránsito hacia Portobelo, símil al peregrinaje del Camino de Santiago en España.

Y no nos quedamos allí, explotamos nuevos sitios. Como ejemplo, la trocha hacia la cima del cerro Pechito Parao en nuestro Darién, donde Balboa ojea por vez primera el vasto Mar de Sur, el descubrimiento más importante de la

historia universal permitiendo la verdadera expansión del comercio mundial, sería un ejemplo óptimo global en turismo de aventuras, permitiendo el desarrollo del perímetro para un turismo ecológico de primera altura.

En fin, todos estos cambios lograrían maximizar nuestro turismo metamorfoseando el Istmo hacia un eje turístico global con capacidad de 20 a 30 millones de visitantes anuales en lugar del estítico termómetro de 2 millones, sobrepasado como ejemplo, por el pueblito de Buga en Colombia, nada más en turismo religioso. Solamente al liberarnos del sombrero tercermundista de Lilliput lograremos estos objetivos.

