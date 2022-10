Primero el país

Por todo lo escuchamos y vemos podríamos pensar que estamos muy mal, más nunca nos paramos a reflexionar que lo bueno o malo que sucede nace de nosotros mismos, de nuestros actos u omisiones ya que tan malo es hacer lo incorrecto, un rufián, como no hacer nada, un no me importa.

Un país no es mas que la suma de los que vivimos bajo sus fronteras, el cual se nutre del bagaje cultural e histórico, evolucionado a través de los años, trayendo consigo las consecuencias de nuestras actuaciones, dando como resultado lo que somos y donde estamos como nación.

Lo que muchos no parecen entender o simplemente no les importa, ya sea por egocentrismos o egoísmos exacerbados por una idolatría hacia el bienestar personal en detrimento de la colectividad es que el pan para hoy en muchas de las veces se convierte en hambre del mañana. No podemos ser inconsecuentes ante tantas necesidades, pero tampoco indolentes antes tantas sinvergüenzuras. No es posible que tengamos varios Panamá tan cerca donde tan lejos para algunos parecieran estar.

Como es posible que siempre estemos dispuestos al diálogo y en consecuencia estos se realicen más casi nunca, por envidias u agendas ocultas, se implementan ni ponen en práctica en favor del país.

Porque no entendemos que si a más personas les va mejor a un número mayor nos ira también mejor.

Porque cada vez que escuchamos protestas, aun siendo estas legitimas son en provecho propio y no del país.

Que nuestras palabras estén acompañadas de hechos que demuestren nuestro compromiso con el país, donde el escrutinio de lo que hacemos no nos preocupe y que por los hechos nos conozcan.

Como explicar a nuestros hijos y nietos que no se tuvo la entereza para luchar por lo que se considera correcto y que ante situaciones adversas miremos para otro lado dejando de lado a los mas vulnerables. La única manera de construir es a través de la participación honesta, sin agendas ocultas, diciéndonos en la cara lo que pensamos, con altura y respeto, sumando ideas en busca de un proyecto común, sin ambages.

Por todo lo que vemos a diarios se podría pensar que lo expuesto es una quimera, cuando en realidad no solo es posible, sino que se lleva a cabo diariamente por muchas personas desinteresadas que a diario donan o regalan dinero y tiempo acompañado de amor por niños, enfermos, vecinos o viejitos los cuales nos enseñan que cuando las cosas se quieren hacer bien y con desinterés es posible lograrlo.

A ver si de una vez por todas y antes de perder lo que tenemos nos ponemos de acuerdo ante los temas que son importantes, aquellos que privilegien la búsqueda del cómo salir del espiral de pobreza económica e intelectual, donde extirpemos aunque de a poco con un proyecto país la ignorancia que no permite el desarrollo económico de los nuestros.

Estoy seguros que si ponemos primero el país anteponiendo nuestros intereses, sumando a que muchos estén mejor, nuestros proyectos se multiplicarán con creces, ya que mantener el bienestar personal y colectivos de los nuestros será de provecho colectivo para todos, mejorando la salud personal y de nuestras economías.