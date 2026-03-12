Procesar el Mineral del Stockpile en la Mina Cobre Panamá es un imperativo ineludible

Existe un inventario de 38 millones de toneladas de mineral fragmentado que requiere su procesamiento inmediato. Más allá de la meta operativa, la prioridad es la mitigación de riesgos ambientales; el mineral expuesto es susceptible de generar drenaje ácido de roca (DAR) y procesar este material es un imperativo como una medida crítica para salvaguardar la integridad del entorno en Cobre Panamá.

El DAR representa uno de los desafíos ambientales más persistentes de la industria minera global. Estudios científicos demuestran que el material sulfurado expuesto al ambiente con precipitaciones fluviales, genera efluentes con pH bajo, altamente ácidos, que movilizan metales pesados y pueden comprometer ecosistemas acuáticos durante décadas. No procesar este material significa dejarlo expuesto a la oxidación continua, multiplicando exponencialmente el riesgo ambiental.

Si abordamos desde el punto de vista del fundamento técnico-ambiental, tenemos que hablar de la química del drenaje ácido de roca que ocurre cuando minerales sulfurados (especialmente pirita) reaccionan con agua y oxígeno atmosférico. Esta reacción genera ácido sulfúrico que disuelve metales contenidos en la roca, produciendo efluentes con: a) pH extremadamente bajo (1.7-2.5), b) alta concentración de sulfatos y metales disueltos (Fe, Cu, Zn, Al) y c) capacidad de acidificar suelos y cuerpos de agua por generaciones.

Procesar el material mineralizado es la única solución que la ingeniería nos recomienda para mitigar permanentemente esta amenaza, extrayendo los sulfuros metálicos y neutralizando el potencial ácido en condiciones controladas, bajo supervisión del Estado panameño. Desde Octubre 2025, SGS Global conduce una Supervisión y Certificación Internacional, que consiste en una auditoría integral de cumplimiento ambiental, social, legal y fiscal, con conclusión prevista en abril 2026. Este proceso incluye certificación ISO 14001, el estándar internacional de gestión ambiental que implementan operaciones mineras responsables globales. La ISO 14001 debe garantizar; i) monitoreo cuantificable de consumo energético, hídrico y emisiones ii) objetivos medibles de mejora continua y iii) reducción de costos de seguros por menor riesgo ambiental.

La minería es hoy un importante pilar del desarrollo sostenible, de todos los minerales llamados críticos, el cobre se constituye como el rey de los metales, porque es un metal esencial para la transición energética global, vehículos eléctricos, semiconductores, electrónica de consumo entre otros usos. Por ello, el cobre ya no es un commodity cualquiera, es el conductor de la descarbonización planetaria, los datos recientes lo confirman: La demanda de cobre para vehículos eléctricos crecerá 177% hacia 2030, alcanzando 2.5 millones de toneladas anuales. Un vehículo eléctrico requiere 4 veces más cobre que uno convencional. Para 2040, la electrificación global generará un déficit de 7.1 millones de toneladas de cobre respecto a la oferta proyectada.

El procesamiento de los 38 millones de toneladas de material mineralizado ya extraído antes de la suspensión de finales de 2023, generará el efecto dominó en el empleo, porque activará una red servicios y emprendimientos locales. En Cobre Panamá, esto ya es una realidad, en 2025 se contrataron más de 500 personas, un 67% proveniente de comunidades locales (Omar Torrijos, Donoso, La Pintada), a esto se agregará aproximadamente 700 empleos directos adicionales a los 1,600 actuales, más miles de empleos indirectos por el encadenamiento productivo.

La minería moderna certificada, supervisada y ejecutada con ingeniería de excelencia no es extractivismo, es desarrollo sostenible con evidencia verificable.