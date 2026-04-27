BDA entre la reestructuración y sanear su cartera crediticia

Javier Carrizo, gerente general del Banco Nacional de Panamá (BNP), explicó la hoja de ruta empleada para la transformación integral del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA). El plan busca revertir años de deficiencias administrativas, ya que esa entidad generaba pérdidas anuales por el orden de los 15 millones de dólares.

No obstante, Carrizo mencionó durante el Consejo de Gabinete ampliado en Los Santos, que con la implementación de un plan de contención de gastos, la entidad logró reducir sus pérdidas a $9.4 millones en 2025, proyectando alcanzar la estabilidad financiera durante el presente 2026.

Entre las medas aplicadas incluye el cierre de 20 sucursales y reducción de la planilla. También se redujo la flota vehicular de 250 a 100 unidades, varios fueron traspasados a municipios y estamentos de seguridad.

Uno de los avances más significativos en la reorganización es la reforma de los procesos de aprobación de créditos. Se eliminó la facultad de los gerentes regionales para autorizar préstamos de hasta $100 mil por firma individual, medida que busca, según mencionó evitar el despilfarro.

Carrizo reveló que, tras un análisis de calidad de cartera, se detectó que el 90% de los principales clientes (18 de 20) se encuentran en proceso de cobro legal. Asimismo, se procedió al rechazo de operaciones pendientes de desembolso que pretendían ser utilizadas para cancelar deudas deterioradas en otras instituciones bancarias.

Hacia una nueva Ley de Transformación

La reestructuración no solo contempla recortes, sino una modernización técnica y legal. El gerente del BNP destacó la creación de una mesa tripartita junto al MEF y el BDA para impulsar un proyecto de ley de transformación.

Como parte de la nueva estrategia de recuperación, se contempla trasladar a un fideicomiso —ya aprobado por la Junta Directiva— para agilizar cobros y disminuir el riesgo de pérdida.

Ademá de reforzar el equipo de jueces ejecutores, hacer un diagnóstico profundo de la infraestructura tecnológica del banco.

A pesar del riguroso saneamiento, el BDA mantiene su apoyo directo al campo, reportando el desembolso de B/.5.7 millones en los últimos cinco meses, incluyendo créditos específicos para infraestructura hídrica (pozos) en beneficio de pequeños productores.