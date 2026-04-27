Cebolleros en Natá coordinan venta de 30 mil quintales con el IMA para evitar pérdidas

Miembros de asociaciones y productores independientes de cebolla del distrito de Natá, provincia de Coclé, iniciaron la coordinación con los directivos del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) para la venta de 30 mil quintales de este rubro. La medida busca evitar pérdidas en plena temporada crítica.

De antemano, los cebolleros habían expresado su preocupación por la llegada de las lluvias, justo antes de poder terminar la cosecha. La situación mantiene en alerta a los productores, quienes temen que el clima afecte la calidad del producto y genere mayores pérdidas.

Durante la reunión sostenida el fin de semana con funcionarios del IMA y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), también se acordó apoyar a las cooperativas de productores de cebolla. Este respaldo sería clave para mover el producto y sostener la actividad en el campo.

Santiago Govea, director nacional de Responsabilidad Social del IMA, indicó que ya se había formalizado la compra de 10 mil quintales, aunque aún quedaba un remanente de 20 mil quintales en campo. La cifra refleja el volumen que aún necesita salida urgente.

Por su parte, Gerardo Ramos, presidente de la Cooperativa de Servicios Múltiples Ariel Chang, informó que actualmente hay una sobreproducción de cebolla, lo cual influye directamente en el precio de venta. El mercado se ha visto presionado por la alta oferta.

El precio de venta establecido por el IMA será de 50 dólares el quintal, lo cual permitirá a los productores recuperar parte de la inversión, según explicó Ramos. Sin embargo, advierten que no es suficiente para cubrir todos los costos.

En la reunión, los cebolleros de Natá también plantearon la urgencia de que el Gobierno “le meta la mano” a la planta de secado de cebolla, señalando que esta infraestructura sería de gran ayuda para conservar el producto y evitar pérdidas mayores.