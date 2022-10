Dicen que en la antigüedad, mucha gente le tenía más miedo al hambre que a la muerte. ¿Hoy día a qué deberíamos temer más? Podría ser la corrupción, la injusticia, o que el fondo monetario internacional nos advierte que la educación en la región va en caída libre.

Dependiendo de la edad, Si tuviera que elegir una diría la educación. Si tengo 20 años diría el desempleo y la falta de inserción laboral. A los 30, con un panorama más completo, diría que la corrupción, porque ese dinero nos permite sufragar inversiones necesarias y urgentes. Y pasados los 35 podría decir que miedo a todo dependiendo de dónde estoy parado.

Miedo al desastre del Ifarhu, que da auxilio económico a quienes no lo necesitan o a quienes son amigos o novias o hijas de amigos. Miedo a la dictadura de las compras directas. Miedo a que no logremos ser competitivos no solo en los medicamentos sino en cualquier industria que queramos emprender. Miedo a que las multinacionales sigan eligiendo a Costa Rica en lugar de Panamá. Miedo a que no logremos poner un freno a la enorme cantidad de denuncias de abuso sexual. Miedo a que no hagamos nada para prevenir muertes en las zonas de deslaves. Miedo a que pasen los años y no resolvamos el problema de las inundaciones. Miedo al creciente desempleo. Y, lamentablemente, puedo seguir.

Los temas de esta semana han sido las fotos de la candidata a presidente en un yate con un diputado que representa todo lo contrario a sus ideas. El auxilio económico a la hija de otra candidata a presidente que con su esposo suman un ingreso de veinte mil dólares mensuales, y también el auxilio económico a la que fuera novia de un candidato independiente. Algunas personas dicen que la idea es que estos tres personajes se bajen de la política o al menos que sientan que si siguen van a quedar expuestos no solo en su vida pública sino en la privada.

A mí me preocupa específicamente hoy el tema de la educación. Panamá tiene una gran cantidad de centros educativos, pero pocos de los llamados del primer mundo. Los auxilios económicos, así como los costos de la corrupción, que según expertos representa el dos por ciento del producto bruto, podrían ser invertidos primero en educación, segundo en educación y tercero en educación. Y si todavía queda dinero, oí por ahí que la caja del seguro social tiene unos problemitas.

Vamos a la deriva. No hay un norte definido y cada día son más los problemas a resolver. Para no tener miedo al futuro, hay que tomar decisiones ya. Esperemos que el Todopoderoso le dé la sabiduría al presidente para hacer lo que se necesita hacer y así quitarnos el miedo. Porque Panamá tiene muchos recursos. El problema es que se siguen distribuyendo tan mal, que la diferencia entre la gente rica y la gente pobre es abismal.