Hace algunos años Estados Unidos empezó a recomendar a sus jubilados que vinieran a vivir a Panamá. Muchas razones, pero una de las principales era la seguridad. De repente amanecemos con asaltos en los bancos, robos en las calles, etc.

¿Qué parte de la inseguridad es la que no ve el gobierno? Porque a la hora de poner multas de tránsito por alcohol, lo cual me parece bien, hay retenes por todas partes. Pero a la hora de prevenir acciones delictivas, no.

Que nos hagan la prueba de alcoholemia más de una vez en el mismo trayecto, demuestra que tenemos personal policial de sobra. Tampoco sé si tenemos más comisionados que policías jóvenes que salgan a la calle porque no tengo un análisis estadístico. Pero no me parece que eso cambie para nada el marco de nuestra foto. Si viviéramos seguros ni siquiera estaríamos escribiendo sobre este tema.

Cualquier gobierno que se precie, sabe que la seguridad es un bien que no tiene precio. Absolutamente necesaria para la paz social de cualquier sociedad. No estoy diciendo con esto que haya que tener una fuerza policial más grande. Lo que estoy sugiriendo es que las sociedades con más empleo tienen, normalmente, el mayor índice de seguridad. Lo mismo con respecto a la educación.

Si los índices de escolaridad son bajos, si el desempleo real es alto, si la formación académica no permite competir, y menos insertarse trabajando, y me refiero aquí específicamente a los jóvenes, seguramente nuestros índices de delincuencia crecerán . Por no decir que estamos terriblemente mal, porque lo cierto es que podríamos estar peor. Y creo que hacía allá vamos.

Mucha gente habla de Singapur, del castigo ejemplar, de la cantidad de cámaras por esquina o de los países como Brasil, que tienen infinidad de centros de monitoreo.

En nuestro país necesitamos protección ahora, urgente, y mirar también con luces largas. No hay manera de frenar esto sin generar empleo, la gente tiene que poder trabajar y ganarse la vida dignamente, y si bien es cierto que no podemos permitir que la inseguridad se apodere de nuestras calles, y hay que tomar medidas urgentes, hoy, ya, no es menos cierto que para no convertirnos en un estado policial, tenemos que generar empleo. No empleo público con préstamos del extranjero, empleo privado, producto de empresas sanas y en crecimiento que necesiten personal calificado. El empleo, la educación y la seguridad van de la mano. El 911 debiera atender los tres temas. Porque los tres son urgentes.