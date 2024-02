Radiografía del Padrón Electoral en Panamá

Examinar detenidamente el Padrón Electoral de Panamá arroja luz sobre datos interesantes que revelan la composición demográfica y el compromiso cívico de los votantes.

Con más de tres millones de votantes registrados, destaca que el 48% de ellos se concentra en el rango de edades de 18 a 40 años. Este hecho evidencia una participación activa de la juventud panameña en el proceso electoral, alertando sobre el papel determinante que podrían desempeñar en la configuración del futuro político del país. La presencia significativa de este grupo demográfico señala un dinamismo que podría influir en la toma de decisiones y en la dirección que tomará la política panameña.

Un aspecto igualmente notable es la representación de las mujeres en el Padrón Electoral, superando en número a los hombres. Esto podría ser determinante en un contexto históricamente dominado por figuras políticas masculinas. Aunque la oferta política sigue siendo mayoritariamente masculina, la creciente presencia femenina en el electorado, abre la posibilidad de que las mujeres ejerzan un impacto significativo en el escenario político. La paradoja surge al observar cómo, a pesar de una tradición política predominantemente masculina, las mujeres tienen el potencial de influir de manera destacada en los resultados electorales.

No obstante, la radiografía del Padrón Electoral también destaca la exclusión de 48 mil personas que no realizaron trámites con el Tribunal Electoral durante 15 años y a los que no ejercieron el sufragio en las últimas tres elecciones. Este fenómeno añade una capa de complejidad al análisis del Padrón y genera cuestionamientos sobre la transparencia y el proceso de depuración utilizado en la construcción de la lista electoral. La decisión de excluir a estos votantes plantea interrogantes sobre los criterios y la equidad en la gestión de la participación ciudadana en el ámbito electoral panameño.

En resumen, la radiografía del Padrón electoral revela un panorama demográfico diverso y comprometido. Los datos sobre la participación de los jóvenes y las mujeres ofrecen un vistazo fascinante al escenario electoral panameño, anticipando un proceso en el que cada voto cuenta y donde la juventud y la representación femenina podrían desempeñar un papel crucial en la determinación del rumbo político del país.

TAMBIÉN DEL AUTOR: Democracia en riesgo: el caso de Ricardo Martinelli