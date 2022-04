Revocatoria a la peor gestión

A partir del miércoles 20 de abril iniciará la recolección de firmas para la revocatoria de mandato del alcalde de la Ciudad de Panamá, el Ing. Fábrega; una conquista que apenas inicia y que recaerá sobre los hombros de los ciudadanos de bien, que deseamos lo mejor para nuestro municipio y esta gran ciudad.

Se podrá firmar en distintos lugares, desde la página web https://tribunalcontigo.com/, las sedes del Tribunal Electoral (TE), quioscos del TE, libros físicos para las zonas de difícil acceso y con muchos de nuestros activistas que tendrán la aplicación en sus celulares para apoyar a todos aquellos interesados en firmar.

Esta oportunidad que nos da la democracia no debemos dejarla pasar desapercibida y entender que, a pesar de lo complicado que representa recoger el 30% del padrón electoral del municipio, más de 198.200 firmas, en 120 días, es un reto que asumimos con entereza y compromiso por la ciudad que amamos.

No podemos dejar que esta gestión nefasta, indolente e irresponsable, que abandonó a su suerte el Parque del Norte, una obra con avances del 75%, de un presupuesto de 17 millones de balboas, de los cuales más de 10 millones ya fueron pagadas en la gestión anterior, el alcalde por capricho, plantee que no será reactivada, mientras espera construir un mercado de mariscos que duplica el valor de este espacio de esparcimiento tan necesario para las comunidades de Chilibre, Las Cumbres, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba y Ancón. Además, tristemente demuestra que no gobierna por la ciudad, sino que actúa y toma decisiones desde intereses lejanos de nuestras comunidades y corregimientos, sin importar la opinión de quienes deben ser los principales beneficiados de la gestión municipal, los ciudadanos.

Debo insistir de manera vehemente, que la Ciudad de Panamá está hoy siendo víctima de la peor gestión de los últimos años y esta afirmación es temeraria, ya que el principal municipio de la capital del país, ha vivido tristemente gobiernos terribles en manos de políticos desconectados de las necesidades de nuestra ciudad y de quienes hacemos vida en ella.

Por ello, y con la ayuda de todo el equipo de trabajo que día a día se sigue sumando a nuestra propuesta, esperamos ofrecerle a Ciudad de Panamá, el mejor plan posible de gobierno municipal y que en las próximas semanas iremos detallando para todos nuestros ciudadanos.

Ahora es el momento de firmar. Súmate a la revocatoria.

