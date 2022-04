Recolección de firmas para revocatoria

El Tribunal Electoral (TE), mediante la Resolución No. 2, de fecha 01 de abril de 2022, autoriza la recolección de firmas para la revocatoria de mandato del alcalde de la ciudad de Panamá, el ingeniero Fábrega.

Una vez más, el poder ciudadano y la justicia electoral prevalecen ante lo que muchos consideraban una iniciativa que solo quedaría en un acto aislado, y que, a partir del día de la resolución, se convierte en un compromiso para todos los que amamos esta ciudad.

Esta propuesta, llevada a cabo por el abogado Roberto Ruiz Díaz, merece todo el apoyo de la ciudadanía en pleno, y esto lo escribo sin conocer personalmente al Lic. Ruiz Díaz; pero como habitante de Ciudad de Panamá, estoy seguro de que muchos de los que hacemos vida en ella, apoyaremos este proceso de revocatoria y cualquier otra acción que fuera necesaria con tal de proteger nuestra ciudad.

Tenemos una ciudad que podría convertirse, con un poco de esfuerzo, voluntad, trabajo y planificación, en la ciudad más importante de Centroamérica, ofreciendo condiciones de entretenimiento, gastronomía y artes, como muy pocas de la región. Pero no solo esto, sino que nuestra ciudad puede ofrecer paisajes increíbles, un ejemplo de ello, es la Cinta Costera, que el alcalde Fábrega pretende eliminar una parte para construir el nuevo mercado de mariscos.

Desde ya, como ciudadano, apoyaré junto a mi equipo, la iniciativa de revocatoria aprobada por el TE y tengo varios motivos para hacerlo, iniciando por ser un proceso revocatorio, extraordinaria práctica que permite nuestra democracia. Aunque entendemos la complejidad de recolectar más de 198.200 firmas, es un reto que con gusto asumimos.

Segundo, es una alerta para todos los funcionarios de elección que piensan que están por encima de sus votantes y que, con planes pensados a la medida de sus caprichos, no entienden que la ciudad, y quienes habitan en ella, están por encima de las voluntades individuales, a pesar de que ejerzan el poder.

Por último, la Ciudad de Panamá no merece seguir siendo víctima de una gestión nefasta, que no solo no ha aportado nada en más de 30 meses, sino que lo único que recordamos es querer hacer una playa muy costosa, un mercado donde ya tenemos uno y un alcalde que cobra gastos de movilización y no se mueve.

Súmate al revocatorio, la ciudad y el futuro te lo agradecerán.

