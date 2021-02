Ricardo Martinelli: 'La obra más cara es la que no se hace'

Cuando estaba preparándome para correr para Presidente siempre me preguntaba por qué nuestro país, con un Canal, centro bancario, puertos, Zona Libre de Colón, etc., no tenía infraestructuras de calidad.

Teníamos los famosos 'Diablo Rojos' como sistema de transporte público, los hospitales y escuelas se estaban cayendo a pedazos, tranques por toda la ciudad de Panamá, lo cual causaba que el panameño promedio gastara 10 años de su vida en un bus. Yo estaba convencido que eso se tenía que cambiar.

Cuando fui electo, me dijeron que estaba loco en pensar que podíamos construir un metro en Panamá. Incluso, el hombre más rico del país dijo que Panamá no necesitaba el metro.

Nos criticaron por el costo del metro, pero en menos de 4 años lo construimos y hoy día más de 500,000 panameños usan diariamente el metro.

El tiempo que ellos se ahorran en transporte y el mejoramiento de la calidad de vida de ellos cubre con creces el costo financiero del metro.'



Si nosotros no hubiéramos tomado el riesgo de iniciar la construcción del metro en el 2010, ¿cuánto costaría hoy día? ¿El doble?

¿Cómo estuviera el tranque en la ciudad sin el metro. Sin los puentes e intercambiadores que construimos en Vía Brasil, Transístmica, Avenida Omar Torrijos?

¿Cómo estuviera el tráfico en Azuero sin la ampliación de Divisa-La Villa, el tráfico de Santiago a David, que iniciamos esa obra, o el tráfico de David a Boquete sin la ampliación de esa carretera?

Son obras que costaron en su totalidad miles de millones de balboas, pero ¿cuánto cuesta no tenerlas?

En materia de salud, arrancamos la construcción del centro hospitalario más moderno de Latinoamérica (Ciudad Hospitalaria) y también la construcción de nuevos hospitales y centros de salud a nivel nacional como en Colón, Darién, Los Santos, entre otros.

Lastimosamente, la mayoría de estas obras de infraestructura de salud fueron paralizadas durante el gobierno de Varela.

Todos sabemos los estragos causados por el COVID, donde han muerto más de 5,200 panameños.

¿Cuántas vidas se hubieran salvado si los hospitales hubieran estado terminados? ¿Cuánto vale una vida humana?

Cuando llegue a la Presidencia el 1 de julio del 2009, el mundo estaba sumergido en la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Yo estaba claro que teníamos que invertir en obras para mantener el empleo y el crecimiento económico. Panamá fue uno, sino el único país, que no tuvo una contracción económica durante el periodo 2009-2012.

Incluso, ya para el año 2011 teníamos un crecimiento por encima del 10%.

Hoy en día, estamos viviendo una crisis peor que esa. Una crisis de salud y económica, donde decenas de miles de empleos se han perdido en el país y lastimosamente el Gobierno parece que no cuenta con un plan para recuperar esos empleos y la economía.

Yo les recomiendo la misma receta que yo implementé, inversión en infraestructura pública que mejora la calidad de vida del panameño y la competitividad del país.

Falta construir el cuarto puente sobre el Canal, las líneas 3 y 4 del metro, escuelas de primer mundo para reemplazar esas escuelas cuya vida útil ya caducó, mejorar la red vial a nivel nacional. Solo así podremos salir de esta crisis.