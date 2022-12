Se necesitan hombres y mujeres que sean conscientes de lo que son, para honrar la creación divina que los hizo tal y como quiso que fueran, varón y hembra. Se necesitan personas que sean conscientes de la misión histórica que el Señor les encomendó. Que sepan que su vida tiene un propósito, que Dios los hizo perfectos para cumplir una tarea que contribuirá a que el mundo esté mejor. Se necesitan hombres y mujeres de una sola pieza, intachables, insobornables, amantes de la verdad y justos. Se necesitan personas desapegadas del amor al dinero, capaces de vivir austeramente, que tengan a Dios siempre en primer lugar, y que sepan darle al Señor lo que es de él, y al César lo que es de él. Que dediquen tiempo a la oración, a la atención del misterio divino, contemplándolo dentro del alma, en las otras personas y en cualquier parte y lugar.

Se necesitan hombres y mujeres con la mirada elevada al cielo y los pies puestos en la tierra, que sean espirituales y muy humanos, contemplativos, pero con acciones concretas, efectivas, que promuevan cambios sustanciales en su contexto para bien de la humanidad. Deben tener criterio propio, capacidad de análisis de la realidad, saber usar las herramientas de investigación a su alcance, no creyéndose a primeras todo lo que los medios de comunicación, sean comerciales o las redes sociales informan sobre lo que ocurre. Su amor a la verdad los convierte en fervientes buscadores de lo que es la realidad, sus causas y consecuencias. No son ingenuos repetidores de noticias muchas veces fabricadas por los manipuladores de los poderes vigentes.

Todo pasa por el filtro de sus preguntas: ¿qué pretende el qué informa? ¿Quién está detrás del informante? ¿Tiene fundamento, pruebas de la veracidad de la información?

Se necesitan hombres y mujeres que naden a contra corriente, que no acepten de primeras los pensamientos, conducta, modas reinantes. Que se mantengan fieles a sus principios y respeten sus cuerpos que son templo del Espíritu Santo. Que no caigan en el hedonismo, pensando que lo único que importa es el placer. Que sepan administrar sus bienes, ahorren, comprar lo necesario, no lo superfluo. Que no caigan en lo absurdo del consumismo. Que no sean peones del materialismo y crean que solo el dinero y los bienes terrenales dan la felicidad.

Se necesitan personas que no sean egoístas, que piensen en los demás, que sean solidarios, generosos, y promuevan las causas nobles que ayudan a que la humanidad mejore. Se necesitan hombres y mujeres que proclamen al mundo que Dios es lo primero, lo más importante, lo único, el que nos salva. Amén.