¿Se puede conseguir la paz?

Ese es el gran reto. ¿Como conseguir la paz en un mundo violento y agresivo? Una respuesta contundente es la de buscar a Dios, fuente de la paz. Dios es amor y la paz viene del amor. Si tú vives la paz en tu corazón, de ahí nacerá el deseo de promover y buscar la paz con los demas. En la oracion personal y comunitaria, en la vida sacramental y en la Palabra, encontrarás a Dios y la paz que necesitas. Insisto, si no hay paz en tu alma, no podras promoverla en tu ambiente. No intentes reconciliar a gente que está en controversia si tú mismo vives un infierno en tu corazón.

En segundo lugar, cuando se está en situación de conflicto con otras personas, buscar siempre más lo que nos une que aquello que nos divide. Con la persons o grupo con quien estás en problemas, tratar de ver más lo que nos une que aquello que nos divide.Con la persona o grupo con quien estás en problemas, tratar de ver rodo aquello en los que coincidimos. Este punto es necesario crear puentes de comunicación y entendimiento. Tercero, promover el dialogo, y para eso hay que aprender a escuchar con atención a otro, poniéndose en sus zapatos. Comprendiendo por qué piensa de esa manera. Escuchar sin interrumpir, y tratando de despojarnos de los prejuicios que tenemos con las personas y grupos por asuntos políticos, religiosos, culturales. Los prejuicios condicionan todo diálogo e impide llegar a encuenros positivos. Escuchar implica concentrarse en todo lo que dice el otro, respetando lo que expresa, sin ponerle a sus palabras connortaciones nuestras falsificando su intención.

En cuarto lugar, ver todo lo positivo que tiene el contrario. Toda persona o grupo tiene puntos muy positivos que hay que observar. Eso nos ayuda a no ver al contrario como un monstruo al que hay que destruir. Uno puede agigantar la imagen negativa del contrario y por eso agudizar los ataques contra el otro y crear mas division. Mientras más se ahonde en el abismo que nos separa del otro, menos posibilidad habrá de encontrar puntos de entendimiento.

Quinto, llegar a acuerdos significativos y prácticos, que aunque no solucionen el conflicto, hagan ver que se están buscando soluciones y ya hay pasos dados. Nunca salir de una reunión con las manos vacías, porque probablemenfe impida otra futura reunion.

Sexto, evitar al máximo usar palabras y tonos de voz agresivos, y menos términos ofensivos dirigidos a personas concretas. Séptimo, llegar a amar a nuestros enemigos, como nos pide Jesús, orando por ellos. Este punto puede hacer el milagro que se logre no solo una buena comunicación, sino una gran comunión con los demas.