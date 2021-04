Señor, resucítanos

Señor, tú que resucitaste y que estás sentado a la derecha del Padre, resucítanos. Sí, queremos vivir contigo para siempre, eternamente. Queremos estar contigo y con el Padre y el Espíritu Santo.

Pero también en esta vida queremos nos resucites. Sí Señor, resucita en nosotros la esperanza en un mundo mejor, en una vida nueva para cada uno. En que algo bueno saldrá de todas estas crisis del mundo y de las nuestras personales. Que tú harás brotar algo hermoso en cada uno y en la humanidad.

Resucita en nosotros la alegría perdida, porque nos invade una tristeza y gran dolor por tanto mal que sucede. Resucita en nosotros la fortaleza, esa energía que se ha ido perdiendo con los años, ese desgaste emocional, mental y hasta físico que aparece, ese cansancio en el alma y en el cuerpo.

Queremos Señor tener más ganas de luchar, sentir la fuerza del Espíritu para enfrentarnos a tantos males que hay. Resucita en nosotros la valentía que ha ido muriendo, y que desaparezca nuestra cobardía para luchar contra tanta maldad, corrupción, degeneración, depravación.

Resucita en nosotros Señor la fe, que en verdad creamos que tú vives, que tú reinas, que tu poder no tiene límites. Que eres el mismo ayer, hoy y siempre. Resucita en nosotros la compasión, la misericordia, y que cambiemos este corazón de piedra por uno de carne. Que vibremos ante el dolor de todos aquellos que lloran, que se lamentan de tanta desgracia que sucede.

Señor resucita en nosotros el deseo de servir a los demás, las ganas de hacer algo útil por los otros, de poner nuestros dones y carismas al servicio de los que más lo necesitan. Resucita en nosotros la solidaridad, que extendamos por todos lados lazos y redes de cooperación y ayuda en especial por aquellos desprovistos de todo.

Resucita en nosotros, tú Cristo Resucitado nuestro amor, tanto a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, como al próximo y a uno mismo.

Sí Señor, no queremos ser cadáveres ambulantes, arrastrando los pies por la vida, con el alma muerta y los ideales perdidos, ni sepulcros blanqueados, limpios y relucientes por fuera, pero por dentro solo carroña y huesos podridos.

No queremos ser peso muerto que otros arrastren, un obstáculo para que los demás se superen. No queremos ser piedra de tropiezo para que los demás sean mejores. Señor perdónanos por tanto pecado, por tanta maldad, por tanta omisión de las cosas buenas que podríamos hacer y que no hacemos. Señor, ten piedad de nosotros y resucítanos en vida, sí Señor, tú que tienes todo el poder y la gloria.

Amén.

Monseñor.