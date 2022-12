Si dejásemos de quejarnos

En el baúl de los recuerdos siempre pernocta un individuo cuyo constante quejido perturba la paz de los demás. Es una persona a quien le sale uno eldiendo al divisarle a lo lejos en el supermercado, la iglesia, oficina o cantina. Y es un mal que siempre recuerdo en vísperas del fin de año cuando todos hacemos promesas o trazamos metas para mejorar nuestro desempeño. Ante todo, es importante recordar que nuestro deambular por el teatro de la vida es limitado y que la vida en sí, indistintamente de su situación es un obsequio maldito porque nadie sobrevive para contarla. ¿Entonces por qué no hacer el empeño para ser agradables a los que nos rodean?

Rememoro a mi anciana tía Hersilia. Digo anciana porque de niño le conocí ya casi octogenaria, diría yo porque para los niños todos son viejos y aburridos. ¿Recuerdas el dicho "no confíes en nadie sobre los 30 años?". La tía Chila abrigaba un eterno aroma a Agua de Maravilla, refrescante astringente fabricado por la casa Humphreys.

Cuando le iba a visitar en casa de mi abuela, dondetambién vivían sus solteronas hermanas Josefa, mejor conocida como Pepín, Mercedes, Rita y Elvira, siempre se me acercaba sigilosamente, con gesto angustioso, para anunciarme el fallecimiento de solanito o fulanito de tal, personaje totalmente desconocido para mí. Después de todo, a los niños no se les suele hablar sobre temas de muerte, aquello es tema tabú para alguien al florecer de la vida, o por lo menos se les perfuma con el cuento que el difunto está en el Cielo con una sonrisa de oreja a oreja, rodeado de angelitos con harpas interpretando melodiosas notas, a pesar de haber sido un flagrante violador de los mandamientos, en cuyo caso debiese pernoctar en el Purgatorio, mínimo un siglo, cuidadito que más.

Era un caserón de madera enorme en Calle 16 Oeste, Santa Ana. Resulta que una de las hijas de mi tatarabuelo, el Doctor Joseph Kratochwill, médico inmigrante de Graz, Austria, padecía de un mal respiratorio. Siendo su residencia frente al mar, una cuadra aledaña al actual Palacio de las Garzas, se vio obligado a construir el inmueble en "las afueras" para alejarse del aire marino. Y ese si era tremenda casona.

La planta baja constaba de 50 cuartos que, si mal no recuerdo, se arrendaban a $5 mensuales por unidad a mediados del siglo pasado, cuya renta servía para sufragar todos los gastos de la familia, que moraba en el primer alto.

El patio era enorme y su principal hito era un fornido árbol Panamá. Allí contaban con todo tipo de legumbres y árboles frutales. Para un niño todo aquello era super interesante e intrigante. Y la tía Chila se enojó hasta la coronilla en una ocasión en que me indagó la razón de mis muy reservadas visitas. Y con la franqueza que distingue la inocencia de una criatura, le contesté: "¡Porque vives en una casa de tabla, la casa de mi papá es de cemento!" No me desheredaron porque todo le tocaba a mi viejo.

Retornando al tema que nos atañe. A pesar que no soy perfecto, porque nadie lo es, al comunicarme con otras personas soy incapaz de tratar el tema de mi reuma o de la molestia en tal y cual lado, simplemente sonrío porque a nadie, con la excepción de tu médico o cura, le importa un comino tus quejidos y pecadillos. ¿Entonces, porque no tratar, o al menos disimular, ser agradables?

Recuerda que la mejor herencia no consta de bienes mal habidos, ni los ropajes ni la marca de tu reloj, ni el barrio donde morabas. Aquello se olvida, se disipa en la memoria de los que quedan, se borra del pensamiento. Lo que nunca se olvida, la sonrisa, el bienmesabe de anécdotas y buen humor, el abrazo sincero y la simpatía con todos, indistintamente de sus virtudes y defectos. Si todos hiciésemos un esfuerzo, viviríamos en un mundo mejor. Feliz Año.