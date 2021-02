Sigo a la espera de que la pandemia se aborde científicamente

Tengo la percepción de que el personal de salud responsable del manejo de la actual pandemia en Panamá no vio ni fue inspirado por las películas "Despertares" y "Patch Adams", ambas protagonizadas por Robin Williams; porque si así fuera, la pandemia sería manejada científicamente.

Versión impresa

Me pregunto por qué no se han realizado estudios sencillos, como evaluar la supervivencia del virus de la COVID-19 en diversas superficies, cuando para ello solo se requeriría de contaminar, en forma controlada, áreas claves de nuestro acontecer diario, como superficies de una casa, vehículos, oficinas y algunos exteriores; para luego determinar el tiempo en que el virus persiste activo.

Si dichos estudios han sido realizados en otros países, por qué no son del claro conocimiento de nuestra ciudadanía. Esos estudios podrían aliviar la paranoia que tenemos sobre todo lo que se toca y orientaría el reforzamiento de otras acciones, con la subsecuente mejora de nuestra salud y calidad de vida.

Aun cuando estudios como esos ya fueran realizados en otros países, no necesariamente serían 100% aplicables en Panamá; por lo que necesitarían de su correspondiente ajuste en nuestro medio. Tengo mucha curiosidad en saber el resultado de un estudio similar en residencias de infectados, donde solo algunos miembros de una familia son contagiados.

En materia de comunicación, debo indicar que es muy diferente pedirle al pueblo que simplemente limpie los interruptores de sus casas, a decirle que los limpie porque estudios realizados revelaron, por ejemplo, una mayor presencia del virus en los interruptores del baño. Cualquier profesional en educación sabe que se aprende mejor con hechos, no con simples palabras.

Otro aspecto donde encuentro contradicciones y falta de acciones científicas es en lo relativo al uso del plasma sanguíneo de los que padecieron de la COVID-19, para el tratamiento de pacientes convalecientes por la enfermedad.

La contradicción la encuentro en la suspensión repentina de campañas para promover la donación de sangre para dichos propósitos, lo que pareciera indicar que el gobierno bajó la guardia en ese aspecto, al mismo tiempo nos pedía no bajar la guardia sobre las precauciones a seguir para evitar más contagios.

¿Será que dicha terapia no funcionó? ¿Será que el gobierno ha preferido esperar la vacuna? Si es así, ¿qué se le puede decir a los que no pueden esperar?

VEA TAMBIÉN: A los 50 años de ‘Love Story’

Me pregunto ¿por qué no se les dio un incentivo económico a los donadores de sangre para controlar la COVID-19?, muy particularmente por los gastos que tuvieron por motivo de esa enfermedad. Igualmente, no tengo la menor duda de que hubiera sido muy diferente hacer una campaña donde simplemente se solicita la donación de sangre, que indicar la cantidad vidas que se está salvando gracias a dichas transfusiones. Incluso, puedo imaginarme las reacciones de los potenciales donantes, si hubieran sabido qué tipos de sangre son más necesitados y si hubiese resultados diferentes, según el tipo de sangre.

Caemos en lo de siempre. La verdad no se sabe o se la tienen guardada. Al hablar sobre esto con algunas amistades, la pregunta que usualmente emerge es: "¿por qué algo tan sencillo no se hace?", y mi respuesta es la misma: "a ningún gobierno de turno le interesa conocer la verdad, porque podría no convenirle; ellos prefieren manejar la verdad".

Me llama la atención las declaraciones de una funcionaria de salud, donde asegura que el virus de la COVID-19, más que encontrarse en las playas, se encuentra entre los visitantes a las playas, cuando estudios españoles recientes revelaron que el virus en efecto puede estar presente en las playas, pero en menor grado que en los ríos.

La falta de información nos tiene en la zozobra de adoptar acciones empíricas para mantenernos vivos y saludables. Asumir hechos es una actitud muy típica del perezoso, inseguro, ignorante e ingenuo.

VEA TAMBIÉN: No se arrepienta de haber hecho el bien

Las autoridades de salud "educan" al pueblo al estilo de propagandas políticas, porque es lo único que saben hacer. Estoy seguro de que el Meduca sí tiene el personal idóneo para hacer docencia en materia de salud.

Ello me recuerda uno de esos interesantes casos de aquella antigua serie televisiva, "Perry Mason", donde el famoso abogado es visitado por un conocido gánster, para que lo defienda de un crimen. Cuando el prestigioso abogado cuestionó al mafioso sobre el porqué requería de sus servicios, si contaba con buenos abogados que ya lo habían sacado de varias dificultades, el gánster respondió: "es que esta vez sí soy inocente y quiero asegurarme de que no haya dudas al respecto".

Químico industrial. Docente en la Universidad de Panamá.