A los 50 años de 'Love Story'

"¿Qué podemos decir sobre una chica de 25 años que fallece? Que era linda. Y brillante. Que amaba a Mozart y Bach. Y a los Beatles. Y a mí".

Con este potente aperitivo abre el telón la novela en su primer capítulo. Absorto, a los 17 años, le leí de cabo a rabo en un vuelo de Eastern Airlines de Nueva York a Panamá en el verano gringo de 1970.

Inmediatamente me identifiqué con el teatro de actividades. Recién graduado de escuela preparatoria en Worcester, la segunda ciudad más relevante del Commonwealth de Massachusetts, a solo 47 millas de Boston, frecuentaba Harvard Square en fines de semana y compartía perros calientes envueltos en papel de aluminio con mis amigos en Fenway Park, hogar de los Medias Rojas.

Eran tiempos revolucionarios aquellos. El asesinato de dos Kennedy, oriundos de Massachusetts, uno Presidente, el otro Senador, de Martin Luther King y de cientos de miles de almas de ambas facciones en una guerra de Vietnam insensata y sin sentido, adornaban la crudeza de la época. The Beatles, geniales músicos, se desbandaban ese año, con otro dominante éxito, 'Let It Be'.

Erich Segal tenía tan solo 30 años al escribir la novela, que a finales de ese mismo año se convirtió en el libro de mayor venta en Estados Unidos en 1970 y en la sexta película de mayor ganancia en Estados Unidos y Canadá en la historia. Segal era profesor del literatura Griega y Latina en la Universidad de Harvard, su alma mater.

La juventud se revelaba como nunca antes. Los valores Republicanos se fueron al suelo, el cambio era evidente, creativo y radical. Mientras el resto de América Latina parecía elevarse sobre la bota militar, en Panamá surgía una dictadura, frenando la oleada mundialista.

Romántica, sencilla, tierna, devastadora y aún fresca, la obra cuenta con el protagonismo de dos jóvenes universitarios. Él, Oliver Barrett IV, estudiante de familia elitista en la universidad de Harvard. Ella, Jennifer Cavilleri, becada estudiante de música en Radcliffe College, aledaño a Harvard. Tan potente su impacto, que el nombre Jennifer fue el más popular para niñas en Estados Unidos durante los 14 subsiguientes años.

Oliver y Jennifer se conocen, se enamoran, pero los padres de él no aprueban el idilio. Jenny muere, quebrando el corazón de Oliver y el de todos nosotros. Por su audaz simplicidad, el diario francés Le Monde le describe como "la novela que nadie osaba escribir pero que todos esperábamos leer."

La única diferencia entre el panorama político y emocional de entonces y ahora en Estados Unidos es la pandemia de la COVID-19. A partir de la campaña presidencial de 2016 se ha resquebrado la falta de confianza, la rabia y el dolor entre la derecha e izquierda, que tomará su tiempo en reconciliar, tal cual los caracteres Oliver Barrett III y Oliver Barrett IV, como promesa, alegoría, esperanza, recordándonos que el país se ha recobrado de diferencias anteriormente.

No entraré en detalles sobre la trama. Para mí, leer el libro antes de ver la película fue edificante en aquella tarde de verano de 1970, sobrevolando el Caribe, rumbo a Panamá. Al notar mis lágrimas al finalizar el libro, una guapa aeromoza se me acercó preguntando "¿le pasa algo?". Y le regalé el libro. Lástima que en aquellos tiempos no existía WhatsApp. De seguro me habría escrito.

'Love Story' nos sirve para refrescar el romance. Porque la vida es romance. Su ausencia nos mata. Su presencia le da sentido y amanecer. Hágase un favor en la soledad de la pandemia. Lea 'Love Story', en inglés si puede. Búsquelo en la biblioteca de Kindle. Es cortito, tan solo 134 páginas. Entonces vea la película en YouTube. Y no olvide tener un pañuelo a mano.

Líder empresarial.