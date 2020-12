Sin consecuencias

¿Qué se crea cuando nunca se ofrece resistencia, cuando todos los deseos se hacen realidad con solo un berrinche y cuando se usa la mentira y la desinformación como una herramienta más para obtener los objetivos? Lo que engendras es un panal de embaucadores y charlatanes que conocen bien lo que es el poder sin restricciones.

¿Qué sucede cuando les regalas el control de la información que se comparte en las plataformas más importantes de tu nación? Instauras la dictadura comunicativa de los farsantes. Un régimen de labia y lágrimas.

Ahora estamos observando lo que un nicho de cuentistas trata de hacer: traer consigo el caos para poder realizar sus estrategias a la sombra del combate. Buscan un chivo expiatorio, en muchos casos la policía y las fuerzas armadas, por el papel de choque que juegan en la sociedad actual. Pero además, son los policías los únicos capaces de retener las movilizaciones que convocan estos agentes de la anarquía. Porque las manifestaciones, las protestas y los saqueos son el frente abierto por los ladrones de la verdad.

A pesar de ser los más alarmados por el poco hacer del gobierno al inicio de esta pandemia son ahora los que instan a la población a salir, a juntarse en las calles y luchar contra la "dictadura" tácita en la que nos encontramos. Y son los ciegos que les siguen las únicas víctimas, miles de jóvenes que ya sea por ablepsia ideológica o por la llamada revolucionaria de una juventud intranquila, se dejan seducir por esos estafadores sociales cohesionados en la gran red de los medios nacionales e internacionales.

Porque la pelea que quieren llevar adelante puede tener objetivos muy nobles y sus palabras pueden ser transparentes y dulces cual caramelo, pero es su agenda oculta lo que los impulsa. Sus mismas ansias son las responsables del fracaso en la instauración del absolutismo de sus falacias. Ellos mismos son los culpables del rechazo social que sufren y han sido los únicos asistentes a su rimbombante funeral.

Ese fracaso fue el alimento de las llamas de la furia que vive dentro de ellos. Su estrategia, por lo que se ha visto ahora, es la guerra abierta y sin cuartel contra todo lo establecido. Todo lo que no esté alineado con su discurso se convierte de manera directa en objetivo. La niebla del enojo los ha envuelto y parecen no ver que el futuro no los incluye en sus planes.

Pero el peor de sus errores ha sido el no saber quién es su maestro, a quién deben servir. Han creído convertirse en dueños de lo que hacen y de lo que tienen. Se han salido de la tarea para la que fueron contratados y por ello, como perro con rabia, su señor los pondrá a dormir. Alejados de su única fuente de alimento solo les quedará ver la larga lista de espera que tienen detrás de ellos.

Como una rata que abandona un bote, su financiamiento cambiará de manos y serán ellos los perseguidos. Su rancio cóctel de desinformación será descartado por defecto. Pero aparecerán otros más, más profesionalizados. Sus trabajos serán más precisos, su dialéctica mucho más competente y serán mucho más peligrosos por los pocos puntos débiles que mostrarán. Es ahora cuando se debe conocer su modus operandi, la forma de atacar a sus congéneres y su base de seguidores para poder descubrir la próxima imitación que salga al mercado. Sus ideales y su técnica la llevamos viendo desde hace años en la manera de actuar de la izquierda latinoamericana, pero no por conocida es menos amenazante para el delicado equilibrio que requiere una sociedad sana.

Estudiante panameño en España.