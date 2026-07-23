Stablecoins: por qué la industria financiera las ve como una de las próximas tendencias en pagos digitales

Durante años, la evolución de los pagos digitales estuvo marcada por la velocidad, la conveniencia y la expansión del comercio electrónico. Hoy, una nueva conversación comienza a ganar protagonismo en la industria financiera global: el crecimiento de las stablecoins y su posible papel dentro de la próxima generación de infraestructura de pagos digitales.

Cada vez más compañías financieras, bancos y plataformas tecnológicas exploran cómo estos activos digitales podrían integrarse a sistemas de pago internacionales, especialmente en áreas como remesas, comercio electrónico, pagos transfronterizos y movimientos de dinero entre empresas.

El avance ya comienza a observarse en casos concretos dentro de redes globales de pago. Por mencionar un caso concreto, sobre la base de su primer piloto de liquidación de stablecoins realizado a inicios de 2025, Visa ha movido miles de millones de dólares en stablecoins a través de VisaNet, alcanzando una tasa anualizada aproximada de 7 mil millones de dólares a marzo de 2026.

En ese contexto, a diferencia de otras criptomonedas, las stablecoins están diseñadas para mantener un valor estable al estar respaldadas por activos o monedas fiduciarias como el dólar estadounidense. Esa característica ha impulsado su crecimiento y ha despertado el interés de actores tradicionales del sistema financiero.

Factores que impulsarán su desarrollo

Aunque la tecnología blockchain ha avanzado rápidamente en los últimos años, especialistas de la industria coinciden en que el principal desafío para la expansión de las stablecoins no es únicamente tecnológico, sino también de confianza, seguridad y adopción masiva.

Para avanzar hacia un uso más amplio, el ecosistema requiere tres componentes clave:

1.Infraestructura tecnológica escalable: Las redes blockchain continúan evolucionando para ofrecer transacciones más rápidas, seguras y eficientes, con capacidad de operar a gran escala.

2.Confianza y respaldo financiero: Las stablecoins reguladas y respaldadas por reservas han generado mayor interés entre instituciones financieras y reguladores, debido a su potencial para ofrecer estabilidad dentro del entorno digital.

3.Experiencias de pago simples y seguras: Uno de los mayores retos sigue siendo la experiencia del usuario. Las soluciones deben integrarse de manera sencilla en la vida cotidiana de las personas, ofreciendo facilidad de uso, seguridad, aceptación global y prevención de fraude.

La experiencia del usuario será determinante para cualquier innovación financiera. Las personas esperan soluciones simples, rápidas y seguras, independientemente de la tecnología que opere detrás.

Mercados emergentes impulsan nuevas oportunidades

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Aunque los mercados desarrollados ya cuentan con múltiples opciones digitales para pagar y mover dinero, las stablecoins podrían encontrar oportunidades especialmente relevantes en mercados emergentes.

Entre los principales casos de uso destacan:

- acceso a dólares digitales;

- remesas y pagos transfronterizos;

- soluciones B2B internacionales;

- pagos programables;

- y entornos con monedas locales volátiles.

Además, distintos mercados avanzan en marcos regulatorios que buscan brindar mayor claridad al desarrollo de este ecosistema y facilitar nuevas oportunidades de innovación financiera.

Como parte de esta evolución, se ha venido desarrollando infraestructura y soluciones orientadas a conectar el ecosistema de stablecoins con la red global de pagos.

En la industria, se están impulsando iniciativas que exploran el potencial de las tecnologías digitales y blockchain para modernizar la forma en que el dinero se mueve, se liquida y se conecta entre distintos ecosistemas financieros, incluyendo plataformas de activos digitales, monedas tradicionales y redes de pago globales.

Desde 2020, Visa ha facilitado cerca de 95 mil millones de dólares en compras de criptomonedas y más de 25 mil millones de dólares en gasto con criptomonedas, superando en conjunto los 100 mil millones de dólares en flujos transaccionales.