COVID-19

Tengo miedo, mucho miedo

¿Por qué tengo miedo? Ese bicho se ha llevado a una gran cantidad de amigos y conocidos, por eso tengo miedo. A la fecha, me quedo en casa y no es porque lo recomiendan, el bicho sigue afuera, las reglas de bio-seguridad no son suficientes, afuera hay muchas personas arriesgándose al contagio, sobre todo ciertas mujeres y hombres.

Ramón F. Castellanos A. [email protected]

- Actualizado: 05/5/2021 - 09:28 pm