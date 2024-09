Urgencia en la recuperación económica

La crisis económica que enfrentamos en Panamá está golpeando con fuerza a la clase media y trabajadora, quienes llevan la mayor carga en este difícil momento. Las familias panameñas han visto cómo su poder adquisitivo se ha reducido notablemente, mientras que los precios de productos básicos y servicios continúan en aumento.

Este es un golpe que ha llegado a afectar incluso las aspiraciones de una vida digna y estable, que para muchos ahora parece más una ilusión que una realidad alcanzable.

El estancamiento económico y el desempleo son dos de los problemas más agudos que enfrenta el país. Cada día es más difícil para las personas encontrar y mantener un empleo decente, y para aquellos que tienen uno, el salario no es suficiente para cubrir las necesidades básicas. La promesa de la clase media de poder prosperar y mejorar su calidad de vida se está desvaneciendo rápidamente, dejando a muchos en una situación de incertidumbre y descontento.

Mientras tanto, nos piden paciencia, y el pueblo vaya que la tiene, pero lo que ya no tiene son oportunidades ni dinero para cubrir sus necesidades. El nuevo gobierno, llegó con muchas expectativas y si bien es cierto que no es fácil enfrentar los desafíos que heredaron, es urgente que se tomen medidas más efectivas y empezar a moverse a un ritmo rápido frente a la gravedad de la situación. La población no puede esperar más por soluciones que ya deberían estar en marcha. El pueblo necesita un compromiso real con la reactivación económica y el alivio de la carga que soportan quienes más están sufriendo.

Es crucial que se entienda que la crisis económica no es sólo una cifra en un informe, sino una realidad que está afectando a miles de familias en su día a día. Se requieren acciones concretas y rápidas, no sólo promesas o discursos para garantizar que la economía vuelva a moverse y que la clase media y trabajadora pueda recuperar la estabilidad y la esperanza en un futuro mejor. La paciencia de la población tiene un límite, y el tiempo no está del lado del gobierno en este asunto.

Es momento de actuar con la urgencia que la situación exige y de demostrar que están comprometidos con el bienestar de todos los panameños.