Vacuna AstraZeneca, mitos y verdades

La vacuna AstraZeneca es una fabricada por la empresa farmacéutica que lleva su mismo nombre, ubicada en Cambridge, Reino Unido, en conjunto con la Universidad de Oxford. Según varios medios, el precio de esta vacuna oscila entre los $2.12 a $3.57 por dosis.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha hecho una evaluación exhaustiva de los datos que se refieren a la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna y como recomendación incentiva que se conceda una autorización para la comercialización condicionada específicamente a personas de 18 años y más, que no sobrepasen los 65 años, debido a las reservas de los resultados en los nuevos estudios que se han realizado, al no contar con la suficiente información en cuanto a su eficacia en gente de más edad.

También se recalcó que las personas con antecedentes de fuertes reacciones alérgicas a los siguientes componentes, que contiene la vacuna: Adenovirus de chimpancé, L-Histidina, Clorhidrato de L-histidina monohidrato, Cloruro de magnesio hexahidratado, Polisorbato 80, Etanol, Sacarosa, Cloruro de sodio, Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), agua para inyecciones, no deberían vacunarse.

Otra condición no recomendada para el uso de la vacuna es el embarazo, ya que incrementa el riesgo de padecer una forma grave de la COVID-19, solo con aprobación medica la embarazada puede optar por vacunarse.

¿Quiénes pueden vacunarse?

• La Organización Mundial Salud (OMS) recomienda colocar las vacunas a las personas que sufran dos o más enfermedades crónicas, porque estas tienen mayor riesgo de sufrir una forma grave de COVID-19, en particular personas con obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y diabetes. Se ha aclarado que, si se padece del virus de VIH y se está entre algún grupo prioritario de vacunación por trabajo o edad, puede optar por recibir la vacuna contra la COVID-19 sin requerir ningún control ni precaución extra.

• Mujeres lactantes que formen parte de un grupo considerado prioritario para vacunarse. La OMS no recomienda interrumpir la lactancia tras la vacunación.

En los últimos días han surgido casos inquietantes ante la población, donde se han reportado 27 casos de personas que desarrollaron coágulos dentro del sistema venoso y las sospechas apuntan hacia la vacuna, esto ha ocasionado que varios países de UE (Unión Europea) hayan tomado la decisión de pausar su uso hasta completar los estudios de estos casos, a pesar de esto, no existe ningún estudio concluyente que afirme que los casos han sido debido a la aplicación de esta.

Dicho esto, se han inmunizado cinco millones de personas de las cuales solo 30 han sido reportadas con casos de trombosis, esto representa el 0.0006% de la población inmunizada con esta vacuna. Con una efectividad del 62% al 90%.

Si hacemos la comparación de la situación actual en UE vs Panamá, nos encontramos con que realmente no se cuenta con la información, ni los procesos que se estarán llevando a cabo para el uso de esta vacuna, a pesar de que los medios de comunicación se han mantenido a la vanguardia en la actualización de la información sobre la cantidad de lotes de vacunas que llegan al país, el Gobierno no ha hecho el papel correcto en la cascada de la información. Esto se nota al no contar con detalles simples como: cuántas vacunas se han solicitado o cuándo llegará.

Con esto podemos concluir que, como país, nos hace falta reforzar estos puntos para brindar mayor tranquilidad a la población, ya que el proceso se está dando y podemos observar los resultados en la disminución de los casos.

Estudiante de Maestría de la Universidad Interamericana de Panamá