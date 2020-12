Los verdaderos dueños del Seguro Social

Frente al debate que se avecina sobre la Caja de Seguro Social (CSS), resulta pertinente establecer con claridad quiénes son los verdaderos dueños de esa institución, a la vez que se aclaran los múltiples abusos a que los mismos se ven sometidos.

De las Cuentas Nacionales llama la atención que en estas, tanto las cuotas entregadas por los asalariados como por los empleadores, se contabilizan en un solo rubro: remuneraciones de los trabajadores. Es seguro que los consabidos defensores de los intereses económicamente dominantes asegurarán que esto no tiene ningún significado especial. Sin embargo, sí que lo tiene.

Joseph E. Stiglitz, ganador del Premio Nobel de Economía en el 2001, señala en su obra Economics of the Public Sector (2000), al referirse a la división de las cuotas entre la parte del trabajador y la del empleador, que: "la mayor parte de los economistas creen que esto no es más que una simple ficción legal". De esto surge una importante pregunta: ¿qué significa esta ficción legal?

La respuesta a esta incógnita está claramente argumentada por Peter A. Diamond, quien obtuvo el Premio Nobel de Economía en el 2010, y por Peter R. Orszag. En efecto, en su libro titulado Saving Social Security (2004), estos autores destacan que: "pese a esta distinción legal la teoría y la evidencia empírica sugiere que el empleado efectivamente paga la totalidad del impuesto". Se debe aclarar que el concepto de impuesto se refiere a lo que en nuestro lenguaje llamamos cuota.

La explicación contundente que sobre esta afirmación dan estos autores es que "el impuesto (cuota) que se le carga al empleador reduce lo que ellos o ellas están dispuestos a pagarle al trabajador en una suma aproximadamente igual al impuesto (cuota).

En pocas palabras, los empleadores reducen previamente la cuota patronal del salario por el cual están dispuestos a contratar a los trabajadores.

Todo esto significa que los verdaderos y reales dueños de la Caja de Seguro Social (CSS) son tanto los trabajadores cotizantes activos, como aquellos que están pensionados y previamente aportaron sus cuotas a la institución.

Sin embargo, estos legítimos dueños son los que sufren los abusos y la desposesión proveniente tanto de los empleadores como de los gobiernos, que efectivamente representan los intereses de estos últimos.

Entre los abusos que sufren los verdaderos dueños de la Caja de Seguro Social (CSS) está la evasión, es decir, la situación que sufren los trabajadores asalariados que pese a tener derecho a la seguridad social sus empleadores ni siquiera los inscriben en la institución.

Se trata, por ejemplo, de los llamados trabajadores informales de las empresas formales, los que entre el 2004 y el 2009, fueron despojados de $1,385.1 millones en términos de sus cuotas destinadas a asegurar sus derechos a la seguridad social. A lo anterior, se debería agregar la morosidad tanto privada como pública, así como los actos de corrupción que ocurrieron en los proyectos de viviendas de la Caja de Seguro Social (CSS).

En la actualidad, tanto los sectores económicamente dominantes como el gobierno de turno, se preparan para llevar adelante una nueva desposesión de los derechos de los verdaderos dueños de la Caja de Seguro Social (CSS).

Se trata, en primer lugar, de la propuesta de la Cámara de Comercio, la cual no tiene una explicación lógica que no sea la de apoderarse, como negocio privado, del manejo de los fondos de la institución.

La segunda envestida es la de trasladar el costo generado por la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005 a los asegurados, bajo la forma de un incremento de la edad de jubilación, junto a una reducción del monto de las pensiones y un aumento de las cuotas.

Solo la acción consciente y decidida de los verdaderos dueños de la Caja de Seguro Social (CSS), puede evitar este nuevo despojo.

