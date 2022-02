¿Y qué es la verdad le preguntó Pilato a Jesús? Y Jesús calló, no dijo nada más. Pues la verdad es el mismo Jesús, su vida, sus palabras, su coherencia, su amor, su entrega, el revelar al Padre y el Reino. La verdad es lo que nos lleva a ser justos, auténticos, capaces, entregados. Encontrar la verdad es vivir iluminados. La mentira es el reino de la oscuridad, de la ceguera, de la desorientación. Es la distorsión de la realidad, lo falso, lo no auténtico, es vivir en las tinieblas. El padre de la mentira es el diablo.

Vivir en la mentira es ponerse en manos del poder destructivo de Satanás. Es hacer lo indebido, lo malo, creyendo que se hace bien. Es vivir engañado pero con la seguridad de que se hace lo correcto. Las matanzas que hacen los narcotraficantes para defender el dinero mal habido porque es un dios verdadero que hay que adorar. Fue el genocidio de los judíos y de las "razas inferiores" en los campos de concentración nazis para defender la pureza y grandeza de la raza blanca. Es el robo en todos nuestros países latinoamericanos de las arcas del Estado en nombre del bienestar personal convencidos de que eso no es malo, y menos que es pecado. Que se es tonto si no se hace.

Vivir en la mentira es aparentar lo que no se es. Ser bueno cuando no lo soy. Ser santo cuanto está muy lejos de mi realidad. Sacrificarlo todo por la vanidad. Profanar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo con tal de que la gente lo admire y lo desee. Por eso toda la disimulada desnudez de las modas. Es rodearse de aduladores que mientan al dictador, al millonario, a la cantante, a la modelo, que hagan ver a la persona de que todo lo que hacen está bien. Se alimenta la mentira pagando al adulador para que ensalce, magnifique, engrandezca al individuo y se vea como lo que no es y así satisfacer su ego.

La verdad nos hace libres dice Jesús. Es ajustar todo a la realidad de mí mismo, de los demás, de Dios. Estar en la verdad es vivir iluminados en un mundo que está en tinieblas. Es permanecer en la luz resistiendo los embates de la mentira sea estructural, cultural, gremial o de cualquier poder del mundo. Es vivir muy unido al Señor que da la fuerza para permanecer fieles a los principios y valores, perseverando en la lucha por un mundo mejor. Vivir en la verdad significa ser auténtico y coherente con lo que Dios propone.