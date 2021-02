Ya esta pandemia pasó de castaño oscuro

Yo nunca había vivido una pandemia, pero sé lo que es. Por la cantidad de empresas virtuales que se han creado y el aumento de vendedores ambulantes que están en los barrios pregonando sus productos, sospecho que muchos le tienen prendida una veladora al santo de su devoción para que esta mal llamada pandemia no se acabe.

Los fabricantes de cuanta vaina se les ocurra para que las mujeres no se maquillen y los hombres escondan su rostro, son los primeros que están lucrando en estos momentos.

Y lo curioso de esto son los precios, entre más sofisticado es el diseño más cuesta, he visto hasta de $10.00. ¿Creen que eso protege? ¿De quién o de qué?

Lo que sí da es una calor horrible que tiene a más de cuatro con malestares respiratorios. Si esto sigue in crescendo aquí va haber pandemia pa’ rato.

Veamos el otro aspecto de esta miserable y canalla pandemia, las autoridades no solo locales sino a nivel mundial están con un tablero de ajedrez por delante estudiando qué movimiento dar y decir jaque mate, mañana hacemos esto en mancuerna con los de salud, gústele a quién no le guste. No entendí.

Mientras ellos piensan qué medida improvisar, la gente sigue muriendo todos los días como si hubiera un plan macabro para desaparecer gran parte de la población mundial, Dios nos agarre confesados.

Mucha gente se lamenta y sospecha por qué con tanta tecnología moderna sus familiares tienen que morir de forma tan triste y solos sin poder despedirse y solo formar parte de una estadística diaria informada con la más fría indiferencia, como si fueran ganado.

El ser humano muerto por la COVID-19, o por lo que fuera, no pierde su dignidad de persona creada a imagen y semejanza de Dios.

Mientras que no sepan contra quién están luchando, es difícil que el panorama cambie hasta el mismo personal de salud está muriendo, cojan ese trompo por la punta.

La pandemia es vista ahora desde otra perspectiva porque la mayoría de las empresas no están generando ingresos por restricciones dadas, sin embargo, los fabricantes de objetos para la “bioseguridad” tienen los bolsillos que revientan, entonces aquí no se trata de cuántos se contagian y mueren a pesar de vivir con la cara tapada por la variedad de objetos inventados, sino de darle la oportunidad de enriquecerse a costa de la supuesta pandemia.

Esto está de mal en peor porque son tantas las situaciones que giran en torno a esta pandemia mundial que muchos están pescando en este río revuelto, que les importa un pepino quienes agonizan todos los días en los hospitales o donde los pongan para que mueran solos con tal de lograr su objetivo con sus objetos que no sirven para nada como los condones.

Es tanta la inconsciencia a la que han llegado los ambiciosos de poder y riqueza, que no han considerado la posibilidad de contagiarse, ellos, y formar parte de las estadísticas de fallecidos.

Ojalá, Dios no tarde tanto su intervención y le ponga fin a esta situación en beneficio de los más afectados material, física y espiritualmente.

