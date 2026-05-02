Panamá y Japón evalúan nueva ruta directa entre ambos países

La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá informó que se realizó una visita técnica en el Aeropuerto Internacional de Tocumen para analizar la posibilidad de establecer un vuelo directo entre Panamá y Tokio, Japón.

El encuentro contó con la participación de ejecutivos de la aerolínea All Nippon Airways (ANA) y representantes de The Boeing Company, quienes revisaron aspectos operativos y de infraestructura.

La reunión fue organizada por Tocumen S.A. y reunió a representantes de la Cancillería de Panamá, la Autoridad Aeronáutica Civil y Copa Airlines.

Durante la jornada, el director de la Autoridad Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas, expuso los avances en las negociaciones de derechos de tráfico aéreo entre ambos países.

Las autoridades destacaron que estas gestiones son clave para concretar la apertura de una nueva ruta intercontinental.

También se abordó la implementación del sistema One Stop Security, orientado a mejorar la eficiencia y seguridad en el tránsito de pasajeros.

Este modelo busca reforzar la posición de Panamá como hub regional de conectividad aérea.

La posible ruta directa entre Panamá y Tokio ampliaría las oportunidades de comercio, turismo e intercambio cultural entre América Latina y Asia.

Las evaluaciones técnicas continuarán en las próximas semanas mientras avanzan las conversaciones bilaterales.